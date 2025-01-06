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Что помогает, когда антидепрессанты бессильны

2:39
Здоровье

Стимуляция одного из вагусных нервов, которые передают сигналы от мозга к ключевым органам, может стать эффективным методом лечения тяжелой депрессии. Исследователи из разных стран провели клиническое испытание с участием 493 взрослых, чья депрессия ранее не поддавалась терапии.

Клетки головного мозга
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клетки головного мозга

Клинический эксперимент

Участникам установили устройство для стимуляции вагусного нерва. У половины группы оно было активировано, чтобы передавать сигналы в зоны мозга, отвечающие за настроение. Спустя около 10 месяцев специалисты оценили результаты: участники, получившие стимуляцию, отметили улучшение симптомов депрессии, повышение качества жизни и способности выполнять повседневные задачи.

"Каждый пациент в среднем уже испробовал 13 неэффективных методов лечения и провел более половины жизни в депрессии," рассказывает профессор психиатрии Чарльз Конвей из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Важные нюансы

Хотя VNS (стимуляция блуждающего нерва) ранее уже показывала потенциал в лечении депрессии, доказательства ее эффективности были противоречивы, что затрудняло доступ к терапии для многих пациентов из-за высокой стоимости.

Следует учитывать несколько моментов. Согласно основной шкале измерения депрессивных симптомов (MADRS), значительных различий между группами лечения и контроля не обнаружено. Кроме того, лишь немногие участники достигли полной ремиссии.

Внимание привлекает и факт, что исследование частично финансировалось компанией LivaNova USA, производящей систему VNS.

Тем не менее результаты эксперимента вселяют надежду. Особенно важно, что сами пациенты отмечали положительные изменения в своей жизни.

"Они сообщают о значимых улучшениях в своей функциональности и способности жить," подчеркивает Конвей.

Расширение применения

До 30% людей с тяжелой депрессией не получают помощи от стандартных антидепрессантов, сталкиваясь с повышенным риском суицида, госпитализации и инвалидности. В рамках того же клинического испытания ученые проверяют, может ли VNS помочь при биполярном расстройстве. Исследователи планируют продолжить испытание еще на четыре года, чтобы определить, какие группы пациентов получают максимальную пользу.

"Прекрасно, что при положительном ответе на стимуляцию эффект, как правило, сохраняется надолго," отмечает Конвей.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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