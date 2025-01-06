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Полифенолы: секрет стройной талии и крепкого сердца

2:50
Здоровье

В центре внимания экспертов по питанию оказался новый термин — полифенолы. Это природные химические соединения, которые содержатся в растениях и оказывают положительное воздействие на здоровье человека. Исследования показывают, что богатый полифенолами рацион может улучшить работу сердца, снизить риск ожирения и даже помочь предотвратить болезни, связанные с возрастом, такие как болезнь Альцгеймера.

черника
Фото: shopify.com by Matthew Henry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
черника

Что такое полифенолы

Полифенолы — это фитонутриенты, которые помогают растениям защищаться от вредителей и ультрафиолетового излучения. Когда мы употребляем их в пищу, они оказывают защитное действие и на наш организм. Эти вещества содержатся в овощах и фруктах с насыщенным цветом: свёкле, чернике, черных оливках, красных помидорах и темной листовой зелени. Другие источники включают чай, кофе, темный шоколад и даже оливковое масло, где горький привкус указывает на высокое содержание полифенолов.

Полезные свойства

Исследования подтверждают, что полифенолы способны:

  • улучшать кровообращение
  • снижать воспаление
  • замедлять старение кожи
  • уменьшать риск инсульта и сердечного приступа

Например, флаванолы из какао связывают с уменьшением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний, а катехины из зеленого чая — с улучшением обмена веществ и снижением массы тела.

Роль кишечных микробов

Интересно, что полифенолы особенно полезны благодаря взаимодействию с микрофлорой кишечника. Бактерии преобразуют их в метаболиты, которые легче усваиваются и поддерживают здоровье организма. Это объясняет, почему сегодня растёт интерес к полифенолам на фоне популярности темы "здоровья кишечника".

Где их искать

Чтобы получить максимальную пользу, важно разнообразить рацион, включая:

  • фрукты и овощи
  • бобовые и цельнозерновые продукты
  • орехи, семена, травы и специи

Кстати, специи — настоящие чемпионы по содержанию полифенолов. Например, в 100 г гвоздики содержится 16 000 мг полифенолов, а в корице — 9 700 мг. Это больше, чем в ягодах голубики или даже в черной фасоли, которая, к слову, более доступна.

Мифы и реальность

Хотя полифенолы не являются чудо-лекарством от всех болезней, они могут сыграть важную роль в профилактике хронических заболеваний.

"Важно подходить к этим исследованиям с научной точностью, чтобы не поддаваться на громкие заявления о "волшебных свойствах"", — отмечает профессор Даниэле Дель Рио.

Уточнения

Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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