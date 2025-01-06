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Метапневмовирус: редкий гость, который заставил Китай насторожиться

1:53
Здоровье

Мир продолжает сталкиваться с вызовами новых и уже известных вирусов. Метапневмовирус человека (HMPV), обсуждаемый в СМИ, давно известен как один из респираторных вирусов, циркулирующих в разных странах десятилетиями. 

Эпидемия
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar
Эпидемия

Метапневмовирус: знакомый, но редкий гость

По данным Минздрава, метапневмовирус — это не новый вирус, а часть группы классических ОРВИ. Согласно статистике, с начала эпидсезона исследовано более 8 тысяч образцов, из которых метапневмовирус выявлен лишь в 1,6 процента случаев — это минимальный показатель среди всех негриппозных вирусов.

Как передается и проявляется вирус

Вирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, реже — через бытовой контакт. Основные симптомы включают:

  • кашель,
  • насморк,
  • лихорадку,
  • одышку,
  • головную боль.

Специфическое лечение отсутствует — применяется только симптоматическая терапия.

Сезонный подъем заболеваемости

Минздрав фиксирует активный рост случаев ОРВИ и гриппа. С начала октября зарегистрировано более 2 миллионов случаев ОРВИ и 941 случай подтвержденного гриппа, большинство из которых — грипп типа А (H1N1). В этот период особенно важно соблюдать профилактические меры, чтобы снизить риск заражения.

Как защититься

Министерство здравоохранения призывает граждан:

  • избегать мест с большим скоплением людей
  • соблюдать гигиену рук
  • использовать маски в общественных местах
  • быть особенно внимательными людям с хроническими заболеваниями

Китайская вспышка: повод для тревоги

СМИ сообщают о вспышке метапневмовируса в Китае, где больницы переполнены пациентами. 

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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