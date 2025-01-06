Метапневмовирус: редкий гость, который заставил Китай насторожиться

Мир продолжает сталкиваться с вызовами новых и уже известных вирусов. Метапневмовирус человека (HMPV), обсуждаемый в СМИ, давно известен как один из респираторных вирусов, циркулирующих в разных странах десятилетиями.
По данным Минздрава, метапневмовирус — это не новый вирус, а часть группы классических ОРВИ. Согласно статистике, с начала эпидсезона исследовано более 8 тысяч образцов, из которых метапневмовирус выявлен лишь в 1,6 процента случаев — это минимальный показатель среди всех негриппозных вирусов.
Вирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, реже — через бытовой контакт. Основные симптомы включают:
Специфическое лечение отсутствует — применяется только симптоматическая терапия.
Минздрав фиксирует активный рост случаев ОРВИ и гриппа. С начала октября зарегистрировано более 2 миллионов случаев ОРВИ и 941 случай подтвержденного гриппа, большинство из которых — грипп типа А (H1N1). В этот период особенно важно соблюдать профилактические меры, чтобы снизить риск заражения.
Министерство здравоохранения призывает граждан:
СМИ сообщают о вспышке метапневмовируса в Китае, где больницы переполнены пациентами.
Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales.
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