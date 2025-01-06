Метапневмовирус: редкий гость, который заставил Китай насторожиться

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мир продолжает сталкиваться с вызовами новых и уже известных вирусов. Метапневмовирус человека (HMPV), обсуждаемый в СМИ, давно известен как один из респираторных вирусов, циркулирующих в разных странах десятилетиями.

Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar Эпидемия

Метапневмовирус: знакомый, но редкий гость

По данным Минздрава, метапневмовирус — это не новый вирус, а часть группы классических ОРВИ. Согласно статистике, с начала эпидсезона исследовано более 8 тысяч образцов, из которых метапневмовирус выявлен лишь в 1,6 процента случаев — это минимальный показатель среди всех негриппозных вирусов.

Как передается и проявляется вирус

Вирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, реже — через бытовой контакт. Основные симптомы включают:

кашель,

насморк,

лихорадку,

одышку,

головную боль.

Специфическое лечение отсутствует — применяется только симптоматическая терапия.

Сезонный подъем заболеваемости

Минздрав фиксирует активный рост случаев ОРВИ и гриппа. С начала октября зарегистрировано более 2 миллионов случаев ОРВИ и 941 случай подтвержденного гриппа, большинство из которых — грипп типа А (H1N1). В этот период особенно важно соблюдать профилактические меры, чтобы снизить риск заражения.

Как защититься

Министерство здравоохранения призывает граждан:

избегать мест с большим скоплением людей

соблюдать гигиену рук

использовать маски в общественных местах

быть особенно внимательными людям с хроническими заболеваниями

Китайская вспышка: повод для тревоги

СМИ сообщают о вспышке метапневмовируса в Китае, где больницы переполнены пациентами.

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales.

