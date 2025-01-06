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Сухость во рту: как не пропустить сигнал о серьезных болезнях

2:53
Здоровье

Сухость во рту — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Она может проявляться ночью, утром или даже во время сна. Но что стоит за этим симптомом? Оказывается, сухость во рту может быть как временным дискомфортом, так и признаком серьезных заболеваний.

Яблочная вода
Фото: flickr.com by memoreks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочная вода

Возможные причины сухости

Сухость во рту может быть симптомом множества заболеваний:

Пищевые отравления. Обезвоживание вследствие рвоты и диареи часто приводит к сухости. Проблема исчезает после восстановления водного баланса.
Панкреатит. Наряду с сухостью появляются боль в левом боку, тошнота, рвота и диарея. Здесь без помощи врача не обойтись.
Сахарный диабет. Это одно из самых распространенных заболеваний, сопровождающихся сухостью во рту.
Гастрит и холецистит. Симптомами также могут быть горький привкус, изжога, налет на языке (белый или желтый).
Анемия. Нехватка железа в организме тоже способна вызывать этот дискомфорт.
Проблемы со слюнными железами. Недостаток слюны может быть связан с их заболеваниями или повреждением нервов, отвечающих за их работу.
Опухоли в ротовой полости. Эти образования, как доброкачественные, так и злокачественные, могут вызывать сухость.

Нехватка витаминов

Недостаток витамина А — ещё одна причина, способная привести к сухости во рту.

Когда причина не в болезни

Не всегда сухость во рту связана с заболеваниями. Вот некоторые более безобидные причины:

Курение. Привычка пересушивает слизистую рта.
Дыхание через рот. При заложенности носа или во время храпа ротовая полость пересыхает.
Климакс. У женщин в этот период сухость во рту — частый спутник.
Повышенная температура тела. Организм теряет жидкость, что вызывает обезвоживание.
Прием лекарств. Множество препаратов имеет побочный эффект в виде пересушивания слизистой.

Когда обращаться к врачу

Если сухость беспокоит вас долгое время или сопровождается другими симптомами (боль, налет на языке, тошнота), не откладывайте визит к врачу. Начать можно с терапевта или семейного доктора. Иногда потребуется консультация стоматолога. Для постановки диагноза чаще всего назначаются анализы крови и мочи.

Советы для облегчения состояния

  • Увлажняйте воздух в помещении.
  • Пейте больше воды, особенно если причиной стало обезвоживание.
  • Откажитесь от курения или ограничьте его.
  • Уменьшите употребление продуктов с высоким содержанием соли и сахара.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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