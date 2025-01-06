Сухость во рту: как не пропустить сигнал о серьезных болезнях

Сухость во рту — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Она может проявляться ночью, утром или даже во время сна. Но что стоит за этим симптомом? Оказывается, сухость во рту может быть как временным дискомфортом, так и признаком серьезных заболеваний.
Сухость во рту может быть симптомом множества заболеваний:
Пищевые отравления. Обезвоживание вследствие рвоты и диареи часто приводит к сухости. Проблема исчезает после восстановления водного баланса.
Панкреатит. Наряду с сухостью появляются боль в левом боку, тошнота, рвота и диарея. Здесь без помощи врача не обойтись.
Сахарный диабет. Это одно из самых распространенных заболеваний, сопровождающихся сухостью во рту.
Гастрит и холецистит. Симптомами также могут быть горький привкус, изжога, налет на языке (белый или желтый).
Анемия. Нехватка железа в организме тоже способна вызывать этот дискомфорт.
Проблемы со слюнными железами. Недостаток слюны может быть связан с их заболеваниями или повреждением нервов, отвечающих за их работу.
Опухоли в ротовой полости. Эти образования, как доброкачественные, так и злокачественные, могут вызывать сухость.
Недостаток витамина А — ещё одна причина, способная привести к сухости во рту.
Не всегда сухость во рту связана с заболеваниями. Вот некоторые более безобидные причины:
Курение. Привычка пересушивает слизистую рта.
Дыхание через рот. При заложенности носа или во время храпа ротовая полость пересыхает.
Климакс. У женщин в этот период сухость во рту — частый спутник.
Повышенная температура тела. Организм теряет жидкость, что вызывает обезвоживание.
Прием лекарств. Множество препаратов имеет побочный эффект в виде пересушивания слизистой.
Если сухость беспокоит вас долгое время или сопровождается другими симптомами (боль, налет на языке, тошнота), не откладывайте визит к врачу. Начать можно с терапевта или семейного доктора. Иногда потребуется консультация стоматолога. Для постановки диагноза чаще всего назначаются анализы крови и мочи.
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