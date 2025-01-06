Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загитова рассказала, какое новогоднее пожелание загадала для самой себя
Сухость во рту: как не пропустить сигнал о серьезных болезнях
Самоплодные груши: ключ к урожайности в вашем саду
Если обычный винегрет уже поднадоел, приготовьте вкусный и простой салат из свеклы, сыра и банки зелёного горошка
39-й президент США Джимми Картер распознавал спортивные автомобили по звуку двигателя
Администрация курорта не принесла извинений за отравление туристов
Утилизация солнечных панелей становится критической задачей для Японии
Решение Байдена удивило всех: половина водонагревателей исчезнет с рынка США
Все ваши предки в одной пробирке: как работают ДНК-тесты

Продукты, которые спасают от проблем с подвижностью в пожилом возрасте

1:37
Здоровье

Почему витамин K1 важен для пожилых людей? Новые исследования дают неожиданный ответ. В журнале Journal of Gerontology: Medical Sciences опубликованы результаты эксперимента, проведенного группой американских специалистов по питанию и старению, которые проанализировали здоровье 1300 человек в возрасте 70-79 лет.

пожилые люди
Фото: freepik
пожилые люди

Влияние витамина K1 на подвижность

Оказалось, что способность пожилых людей нормально передвигаться напрямую связана с уровнем витамина K1 в крови. Участники с низким содержанием этого витамина чаще сталкивались с ограничениями в подвижности. Риск проблем с передвижением у них был выше в 1,5 раза по сравнению с теми, у кого уровень витамина был в норме. Причем это наблюдалось как у мужчин, так и у женщин.

Как поддерживать уровень витамина K1

Врачи рекомендуют включать в рацион продукты, богатые этим важным элементом. Вот список продуктов, которые помогут поддерживать здоровье:

  • капуста (всех видов)
  • шпинат
  • латук
  • киви
  • авокадо
  • бананы
  • петрушка
  • зеленый чай

Эти продукты — не только источник витамина K1, но и вкусное дополнение к повседневному меню.

Зачем это важно

Подвижность — это не только комфорт в быту, но и качество жизни. Адекватный уровень витамина K1 позволяет сохранять самостоятельность, особенно в пожилом возрасте, когда любое ограничение становится серьёзной проблемой.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить тушёную картошку в стиле советской столовой
Еда и рецепты
Как приготовить тушёную картошку в стиле советской столовой Аудио 
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Шоу-бизнес
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Последние материалы
Решение Байдена удивило всех: половина водонагревателей исчезнет с рынка США
Все ваши предки в одной пробирке: как работают ДНК-тесты
Оазис роскоши и культурного разнообразия, где лето круглый год
Xiaomi выпустила мини-кондиционер, который охлаждает воздух за 30 секунд
Этот фасон платья идеально подойдёт для любой фигуры
Квинси Промес: возвращение, которое может усилить Спартак
Зимний уход за газоном: чего делать нельзя
Продукты, которые спасают от проблем с подвижностью в пожилом возрасте
Быстрое тесто со сливочным маслом и стакан любых замороженных ягод — и пирог для идеального чаепития готов
Как не допустить дефицита кальция в организме?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.