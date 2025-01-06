Продукты, которые спасают от проблем с подвижностью в пожилом возрасте

Почему витамин K1 важен для пожилых людей? Новые исследования дают неожиданный ответ. В журнале Journal of Gerontology: Medical Sciences опубликованы результаты эксперимента, проведенного группой американских специалистов по питанию и старению, которые проанализировали здоровье 1300 человек в возрасте 70-79 лет.
Оказалось, что способность пожилых людей нормально передвигаться напрямую связана с уровнем витамина K1 в крови. Участники с низким содержанием этого витамина чаще сталкивались с ограничениями в подвижности. Риск проблем с передвижением у них был выше в 1,5 раза по сравнению с теми, у кого уровень витамина был в норме. Причем это наблюдалось как у мужчин, так и у женщин.
Врачи рекомендуют включать в рацион продукты, богатые этим важным элементом. Вот список продуктов, которые помогут поддерживать здоровье:
Эти продукты — не только источник витамина K1, но и вкусное дополнение к повседневному меню.
Подвижность — это не только комфорт в быту, но и качество жизни. Адекватный уровень витамина K1 позволяет сохранять самостоятельность, особенно в пожилом возрасте, когда любое ограничение становится серьёзной проблемой.
Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).
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