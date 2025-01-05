Что происходит с организмом, если ежедневно сидеть слишком долго

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сидячий образ жизни кажется безобидным, но его последствия для здоровья могут быть крайне серьёзными. Узнайте, как ежедневное долгое сидение влияет на ваше тело.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лень

1. Боль в шее

Много времени в сидячем положении? Это может спровоцировать "увеличение грудопоясничного кифоза" — проще говоря, излишнее округление позвоночника. Такое положение часто становится привычным и приводит к боли в шее. Доктор физиотерапии Лэндон Краудер советует включать в повседневную рутину больше движений и чаще вставать, чтобы снизить эти риски.

2. Потеря мышечной массы

С возрастом организм естественно теряет от 3% до 5% мышечной массы за каждое десятилетие, начиная с 30 лет. После 60 лет процесс ускоряется, особенно у женщин после менопаузы. Если вы много сидите, это только усугубляет ситуацию. Лучшие методы борьбы — сбалансированное питание и регулярная физическая активность.

3. Сложности с повседневными задачами

После 40 лет обмен веществ замедляется, и активность становится особенно важной. Привычка к сидению негативно сказывается на способности справляться с бытовыми задачами в зрелом возрасте. К примеру, подъем по лестнице, переноска тяжелых сумок или даже простое вылезание из ванны могут стать настоящей проблемой после 60-70 лет.

4. Набор веса

Долгое сидение — прямой путь к набору лишнего веса. Замена восьми часов стояния на такое же время сидения может привести к приросту массы на 450 граммов в неделю. Подумайте, как это скажется на вашем организме в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



