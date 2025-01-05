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Что происходит с организмом, если ежедневно сидеть слишком долго

1:53
Здоровье

Сидячий образ жизни кажется безобидным, но его последствия для здоровья могут быть крайне серьёзными. Узнайте, как ежедневное долгое сидение влияет на ваше тело.

Лень
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лень

1. Боль в шее

Много времени в сидячем положении? Это может спровоцировать "увеличение грудопоясничного кифоза" — проще говоря, излишнее округление позвоночника. Такое положение часто становится привычным и приводит к боли в шее. Доктор физиотерапии Лэндон Краудер советует включать в повседневную рутину больше движений и чаще вставать, чтобы снизить эти риски.

2. Потеря мышечной массы

С возрастом организм естественно теряет от 3% до 5% мышечной массы за каждое десятилетие, начиная с 30 лет. После 60 лет процесс ускоряется, особенно у женщин после менопаузы. Если вы много сидите, это только усугубляет ситуацию. Лучшие методы борьбы — сбалансированное питание и регулярная физическая активность.

3. Сложности с повседневными задачами

После 40 лет обмен веществ замедляется, и активность становится особенно важной. Привычка к сидению негативно сказывается на способности справляться с бытовыми задачами в зрелом возрасте. К примеру, подъем по лестнице, переноска тяжелых сумок или даже простое вылезание из ванны могут стать настоящей проблемой после 60-70 лет.

4. Набор веса

Долгое сидение — прямой путь к набору лишнего веса. Замена восьми часов стояния на такое же время сидения может привести к приросту массы на 450 граммов в неделю. Подумайте, как это скажется на вашем организме в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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