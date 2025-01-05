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Простой способ защитить себя от когнитивных нарушений

1:56
Здоровье

Вы когда-нибудь позволяли себе провести утро выходного дня в постели чуть дольше обычного? Оказывается, это не просто приятная привычка, но и реальный вклад в ваше здоровье. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Sleep and Breathing, дополнительный отдых снижает риск развития деменции на целых 74%.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Как проходило исследование

Учёные из Национального университета Тайваня в течение двух лет наблюдали за 215 добровольцами старше 65 лет. Они фиксировали их режим сна с помощью дневников и специальных устройств — акселерометров, которые отслеживают движения и продолжительность сна. Далее исследователи изучили, как качество и продолжительность отдыха влияет на когнитивные функции участников.

Результаты, которые вдохновляют

Примерно половина добровольцев признались, что часто "догоняют" недостающие часы сна в выходные. У этой группы участников вероятность развития когнитивных нарушений оказалась на 74% ниже, чем у тех, кто не уделял дополнительного внимания отдыху. Это открытие подтверждает, что полноценный сон играет ключевую роль в профилактике возрастных изменений мозга.

Что это значит для вас

Сейчас это единственное исследование, которое напрямую связывает дополнительный отдых с уменьшением риска когнитивных нарушений. Однако его выводы уже дают важную подсказку: не стоит недооценивать значение сна, особенно в зрелом возрасте. Два лишних часа в постели могут стать вашим простым, но эффективным инструментом для поддержания здоровья мозга.

Так что, если вы сомневались, стоит ли позволить себе расслабиться в выходные, не думайте дважды. Это вложение в ваше будущее здоровье и ясность ума.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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