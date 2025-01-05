Купание при температуре: мифы и факты

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда повышается температура тела, организм сигнализирует о борьбе с инфекцией. В такие моменты многие задумываются: стоит ли принимать душ или ванну? Есть опасения, что это может ухудшить самочувствие. Но так ли это на самом деле?

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячая ванна

Мифы и реальность: купание при болезни

Миф о вреде мытья во время температуры существует давно. Некоторые считают, что душ или ванна могут привести к осложнениям. Однако современные врачи утверждают: правильное купание не только безопасно, но и полезно. Главное — соблюдать определённые рекомендации.

Почему мыться полезно во время температуры

Очищение кожи

При лихорадке организм активно выделяет пот, выводя токсины. Однако излишки пота могут вызывать раздражение кожи и даже повышать риск инфекций. Лёгкий душ помогает поддерживать чистоту.

Релаксация

Тёплая вода способствует расслаблению мышц, снимает головную боль и помогает быстрее заснуть.

Естественное снижение температуры

Купание в умеренно тёплой воде (34-37 °C) помогает слегка снизить температуру тела, обходясь без медикаментов.

Как правильно принимать душ при температуре

Температура воды

Используйте воду средней температуры. Холодная или горячая вода создают стресс для организма.

Продолжительность

Ограничьте время процедуры 10-15 минутами.

После купания

Вытритесь насухо, наденьте сухую и тёплую одежду. Старайтесь избегать сквозняков.

Что говорят исследования

Исследования Harvard Medical School подтверждают: гигиенические процедуры во время болезни не только безопасны, но и способствуют ускорению выздоровления. Главное — избегать крайностей, например, купания в ледяной или кипятковой воде.

Уточнения

Купа́ние — процесс погружения в воду и плавания, с целью обмывания или оздоровления, относится к гигиеническим и лечебно-профилактическим процедурам.

