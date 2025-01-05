Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вера Брежнева показала фото с загадочным мужчиной после признания в новом романе
Цифровой год — в сети математически разобрали 2025
Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге преодолела отметку в 28 тыс. рублей
Странное поведение собак: зачем они нарезают круги перед сном
Ленивый пирог с вареньем: самый простой рецепт
Ошибки при выборе консилера, которые портят макияж
Насыщенный и сытный: гороховый суп с копчёной колбасой
Филипп Киркоров навестил одноклассницу во время поездки в Донбасс
На горные курорты Сочи обрушился мощный снегопад

Компот зимой: почему он так важен для вашего здоровья

1:08
Здоровье

Зимой особенно важно поддерживать организм витаминами и минералами, и компот — отличный способ с этим справиться. Этот напиток из свежих, замороженных или сушёных фруктов и ягод сохраняет множество полезных веществ.

Компот
Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Компот

Польза компотов для здоровья

Компот из кураги насыщает организм магнием и калием, поддерживая работу сердца и нервной системы. Напитки из фруктов и ягод помогают нормализовать пищеварение. Например, чернослив в составе компота оказывает лёгкий слабительный эффект, а вишня и черешня, благодаря содержанию мелатонина, способствуют здоровому сну.

Домашний компот — лучший выбор

По словам врача, домашние компоты полезнее покупных, так как в них можно регулировать содержание сахара. Промышленные напитки часто содержат избыток глюкозы, что делает их небезопасными для людей с диабетом или избыточным весом. Важно учитывать индивидуальные особенности организма: кислые компоты противопоказаны при обострении язвенной болезни и диареи.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Авто
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Последние материалы
Стать в 2025 году стройнее и здоровее: избавьтесь от этих привычек, которые мешают похудеть
Бури января — что ждет метеозависимых людей в первый месяц 2025
Три сказочных автомобильных направления на новогодние праздники
Уход за колеусом: почему растение теряет листья
Эксперты рассказали, какие ретропоезда существуют в России
Мышечный шок: миф или эффективная стратегия
Эти сорта томатов удивят своим вкусом — не пропустите
Японцы ищут выход из долговой ямы через азартные игры
Кошачьи усы: сенсорный инструмент или украшение
Организация пространства для новорождённого в маленькой квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.