Компот зимой: почему он так важен для вашего здоровья

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой особенно важно поддерживать организм витаминами и минералами, и компот — отличный способ с этим справиться. Этот напиток из свежих, замороженных или сушёных фруктов и ягод сохраняет множество полезных веществ.

Фото: food4all.ru by Mariya Voronina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Компот

Польза компотов для здоровья

Компот из кураги насыщает организм магнием и калием, поддерживая работу сердца и нервной системы. Напитки из фруктов и ягод помогают нормализовать пищеварение. Например, чернослив в составе компота оказывает лёгкий слабительный эффект, а вишня и черешня, благодаря содержанию мелатонина, способствуют здоровому сну.

Домашний компот — лучший выбор

По словам врача, домашние компоты полезнее покупных, так как в них можно регулировать содержание сахара. Промышленные напитки часто содержат избыток глюкозы, что делает их небезопасными для людей с диабетом или избыточным весом. Важно учитывать индивидуальные особенности организма: кислые компоты противопоказаны при обострении язвенной болезни и диареи.

Уточнения

Компо́т (от фр. compote через нем. Kompott) — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.

