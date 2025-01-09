Офтальмолог Левина рассказала, как сохранить здоровье глаз

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные профессии в своём большинстве связаны с компьютером, и сотрудникам офисов приходится много времени напрягать глаза, что позже может привести к ухудшению зрения. Офтальмолог Мария Левина рассказала "Москве 24", что нужно делать, чтобы сохранить здоровье глаз.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с листом

По словам специалиста, не стоит беспрерывно сидеть за компьютером и читать часами напролёт. Любая деятельность требует хотя бы небольших перерывов, и когда занятие напрямую связано с глазами, желательно отвлекаться каждые 20 минут. Это же связано и с чтением бумажных книг.

"Есть такое правило 20-20-20, смысл которого в том, чтобы каждые 20 минут отвлекаться и на 20 секунд задерживать взгляд на предметах, находящихся вдали, примерно на расстоянии шести метров (20 футов) от нас. Это позволяет расслабить мышцы, ведь чем ближе находится предмет, на который мы смотрим, тем больше приходится напрягаться", — сказала Левина.

Также она подчеркнула, что лампа обязательно должна находиться по левую руку от человека. Свет, который идёт от монитора, недостаточен, даже если он яркий и при нём всё видно, поэтому не рекомендуется работать в тёмной комнате.

Уточнения

Глаз человека — парный сенсорный орган зрительной системы, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения.

