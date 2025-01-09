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Как правильно принимать контрастный душ и кому он противопоказан

1:36
Здоровье

Контрастный душ — полезная для здоровья процедура. Он не просто закаляет организм, но и улучшает работу сердца, делает сосуды более эластичными, укрепляет иммунитет. Неслучайно ещё в древние времена люди, знавшие множество "лайфхаков" для улучшения здоровья, напарившись в бане, выбегали на снег.

Запотевшее окно
Фото: commons.wikimedia.org by Maxxmagic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запотевшее окно

Чтобы контрастный душ принёс пользу и не навредил организму, следует придерживаться некоторых правил. Для начала нужно постоять под обычной тёплой водой, чтобы согреться и подготовить тело к перепадам температуры воды. Это своего рода "разминка", как перед физическими упражнениями. Потом можно переключить душ на холодный, но постоять под ним совсем недолго. Новички должны особенно внимательно прислушиваться к своим ощущениям и следить, не возникает ли дискомфорт. Не нужно в первые разы слишком долго проводить эту процедуру.

Температура горячей воды не должна превышать 45 градусов, а температура холодной воды — 15 градусов. Разница между температурами не должна быть больше 30 градусов. Лишь со временем можно увеличить её ещё на 5 градусов. Стоя под холодной водой, полезно немного двигаться. Также ни в коем случае нельзя обливаться с головой: это чревато проблемами с давлением.

Если у человека есть болезни крови, сердца, злокачественные опухоли или обычная простуда, контрастный душ противопоказан. Также этот способ укрепления здоровья не подходит беременным женщинам.

Уточнения

Закаливание организма — это система процедур, направленная на укрепление здоровья и иммунитета, а также на повышение сопротивляемости холоду и совершенствование терморегуляционной системы человека.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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