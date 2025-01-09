Тренер объяснила, как избавиться от одышки во время бега

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одышка во время бега — нормальное физиологическое явление, однако она способна доставить дискомфорт. Тренер Анастасия Мальцева рассказала в беседе с "Газетой.ру", какие правила следует соблюдать, чтобы избавиться от одышки.

Фото: flickr.com by The National Guard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бег

Во-первых, не стоит сразу же бежать, заранее не разогревшись. Перед любыми физическими нагрузками необходима разминка, и бег не является исключением. Интенсивный шаг хорошо разогревает мышцы. Когда возникает чувство жара, это говорит о том, что теперь уже можно переходить на бег.

Во-вторых, нет ничего вреднее, чем изнуряющая нагрузка. Нужно прислушиваться к себе, определять собственные способности и бегать по мере своих сил, начиная с малого и постепенно переходя к большему. Если появляются слишком неприятные ощущения, нужно уменьшить скорость или вовсе остановиться до следующего раза.

"Развивайте выносливость. Начать можно с самых обычных ежедневных прогулок. Расширить ёмкость лёгких и увеличить диафрагму помогают специальные аэробные упражнения. Активный образ жизни — бег, плавание, велоспорт — прекрасно тренируют сердечно-сосудистую систему. Со временем ваша физическая форма станет лучше и случаи одышки будут минимальны", — подытожила Мальцева.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



Оды́шка (диспно́э) — одна из приспособительных функций организма, которая выражается в изменении частоты, ритма и глубины дыхания, нередко в сопровождении ощущений нехватки воздуха.

