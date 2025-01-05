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Зимний уход за детской кожей: что важно знать

2:48
Здоровье

Зимний период — время радости и чудес, но для кожи ребёнка это ещё и испытание. Холод, перепады температуры и отопление могут вызывать сухость, покраснения и даже воспаления. Педиатр Дарья Анастасова дала рекомендации, как защитить детскую кожу от зимних проблем и сохранить её здоровье.

Дед Мороз
Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дед Мороз

Почему кожа ребёнка уязвима зимой

Детская кожа намного тоньше взрослой, а работа потовых и сальных желез ещё не полностью сформирована. Это делает её более чувствительной к внешним факторам. По словам врача, лицо и конечности особенно подвержены покраснениям, сухости и трещинам. У детей с атопическим дерматитом риск обострений возрастает.

Основные правила ухода за кожей зимой

Оптимальные условия дома.

Температура воздуха должна быть около 22-23°C, а влажность — 45-60%. Используйте увлажнитель, чтобы избежать пересушивания воздуха.

Купание.

  • Для младенцев достаточно купаться несколько раз в неделю.
  • Используйте тёплую воду (36-37°C) и не дольше 15 минут, чтобы избежать сухости кожи.
  • Предпочтение отдавайте мягким средствам для купания из аптек, избегая пены и твёрдого мыла.
  • После водных процедур наносите эмоленты, которые удерживают влагу в коже.

Мытьё рук.

Частое мытьё рук необходимо, особенно в период вирусных заболеваний. Однако это может сушить кожу. Поставьте увлажняющий крем возле раковины и наносите его после каждого мытья.

Одежда и прогулки.

Применяйте многослойность:

  • Первый слой - термобельё или натуральные ткани.
  • Второй слой - свитера или флисовые костюмы.
  • Третий слой - защита от ветра и осадков (куртки, комбинезоны).

На улице используйте колд-крем, который создаёт защитную пленку. Наносите его за 20-30 минут до выхода. При сильном ветре или морозе используйте колд-стики для лица.

Когда нельзя гулять

Врач не рекомендует прогулки при температуре ниже -15°C или от -10°C с сильным ветром.

Дополнительная защита

Если вы проводите время на снежных склонах, наносите крем с солнцезащитным фактором, чтобы предотвратить воздействие отражённого ультрафиолета.

Итог

Зимний уход за кожей ребёнка требует внимания и системного подхода. Соблюдая простые правила, вы защитите малыша от негативного воздействия холода и сохраните его кожу здоровой и мягкой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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