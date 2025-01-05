Зимний уход за детской кожей: что важно знать

Зимний период — время радости и чудес, но для кожи ребёнка это ещё и испытание. Холод, перепады температуры и отопление могут вызывать сухость, покраснения и даже воспаления. Педиатр Дарья Анастасова дала рекомендации, как защитить детскую кожу от зимних проблем и сохранить её здоровье.
Детская кожа намного тоньше взрослой, а работа потовых и сальных желез ещё не полностью сформирована. Это делает её более чувствительной к внешним факторам. По словам врача, лицо и конечности особенно подвержены покраснениям, сухости и трещинам. У детей с атопическим дерматитом риск обострений возрастает.
Оптимальные условия дома.
Температура воздуха должна быть около 22-23°C, а влажность — 45-60%. Используйте увлажнитель, чтобы избежать пересушивания воздуха.
Купание.
Мытьё рук.
Частое мытьё рук необходимо, особенно в период вирусных заболеваний. Однако это может сушить кожу. Поставьте увлажняющий крем возле раковины и наносите его после каждого мытья.
Одежда и прогулки.
Применяйте многослойность:
На улице используйте колд-крем, который создаёт защитную пленку. Наносите его за 20-30 минут до выхода. При сильном ветре или морозе используйте колд-стики для лица.
Врач не рекомендует прогулки при температуре ниже -15°C или от -10°C с сильным ветром.
Если вы проводите время на снежных склонах, наносите крем с солнцезащитным фактором, чтобы предотвратить воздействие отражённого ультрафиолета.
Зимний уход за кожей ребёнка требует внимания и системного подхода. Соблюдая простые правила, вы защитите малыша от негативного воздействия холода и сохраните его кожу здоровой и мягкой.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.
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