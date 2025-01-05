Как элайнеры защищают зубы и помогают сбросить вес

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Элайнеры — это прозрачные съемные капы, которые всё чаще становятся альтернативой брекетам в ортодонтическом лечении. Всё больше пациентов выбирают эту удобную и менее заметную технологию. Однако, помимо основной задачи — исправления прикуса, элайнеры обладают рядом неожиданных преимуществ, о которых рассказал ортодонт Андрей Жук.

Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красивая улыбка

1. Развитие самодисциплины

Элайнеры необходимо снимать только во время еды и чистки зубов, а затем надевать обратно. Это требует внимательности и регулярности, что помогает развивать самодисциплину. Желание добиться красивой и здоровой улыбки становится дополнительной мотивацией.

2. Снижение веса

"Люди, носящие элайнеры, чаще избегают ненужных перекусов, чтобы не тратить время на снятие кап, еду, чистку зубов и последующее их надевание," — пояснил Андрей Жук. Это приводит к сокращению потребления быстроусвояемых углеводов, что снижает риск набора веса.

3. Формирование полезного рациона

Ношение элайнеров способствует более осознанному подходу к питанию. Люди начинают выделять определённое время для приёма пищи и выбирать более сытные и сбалансированные блюда, способные обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

4. Защита зубов

Элайнеры работают как защитная капа, особенно полезная для спортсменов. Они полностью покрывают зубы, равномерно распределяя нагрузку по челюсти при травматических воздействиях. Это помогает предотвратить повреждения зубов.

5. Предотвращение стираемости зубов

Элайнеры защищают зубы от повреждений, вызванных бруксизмом — непроизвольным скрежетом зубов, возникающим на фоне стресса. "Бруксизм — это естественная реакция организма на стресс, и элайнеры делают её безопасной, предотвращая стираемость зубов," — отметил врач.

Элайнеры — это не просто эстетичный способ исправить прикус, но и инструмент, способный улучшить образ жизни, здоровье и привычки.

Уточнения

Ортодо́нтия (греч. ορθός "прямой; правильный" + οδόντι "зуб") — раздел стоматологии, занимающийся изучением этиологии, диагностики, методов профилактики и лечения зубо-челюстных аномалий.

