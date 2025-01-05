Полезные свойства изюма: как выбрать между чёрным и белым

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изюм — это не просто вкусный сухофрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ. Однако чёрный и белый изюм имеют свои особенности. Какой из них выбрать? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Изюм

Полезные свойства чёрного изюма

Чёрный изюм изготавливают из тёмных сортов винограда. Он содержит:

Антиоксиданты, включая ресвератрол, которые борются со свободными радикалами, замедляют старение и поддерживают здоровье сердца.

Железо, предотвращающее анемию.

Фитохимические вещества, полезные для зрения.

Этот вид изюма особенно подходит тем, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему и повысить уровень гемоглобина.

Полезные свойства белого изюма

Белый изюм делают из светлых сортов винограда. В его составе:

Витамины группы В, которые важны для нормальной работы нервной системы.

Кальций, укрепляющий кости и зубы.

Глюкоза, которая быстро заряжает энергией.

Белый изюм будет идеальным выбором для спортсменов или людей с повышенной физической активностью.

Как выбрать изюм для своих целей

Если вам нужно повысить иммунитет, уровень железа в крови или замедлить старение, выбирайте чёрный изюм.

Если вы ищете быстрый источник энергии или хотите укрепить кости, ваш выбор — белый изюм.

Общие советы:

Чтобы изюм приносил максимум пользы, выбирайте необработанный продукт без сахара и консервантов. Не забывайте промывать его перед употреблением.

Уточнения

Изюм (от тюрк. üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда.

