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Полезные свойства изюма: как выбрать между чёрным и белым

1:39
Здоровье

Изюм — это не просто вкусный сухофрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ. Однако чёрный и белый изюм имеют свои особенности. Какой из них выбрать? Давайте разберёмся.

Изюм
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Изюм

Полезные свойства чёрного изюма

Чёрный изюм изготавливают из тёмных сортов винограда. Он содержит:

  • Антиоксиданты, включая ресвератрол, которые борются со свободными радикалами, замедляют старение и поддерживают здоровье сердца.
  • Железо, предотвращающее анемию.
  • Фитохимические вещества, полезные для зрения.

Этот вид изюма особенно подходит тем, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему и повысить уровень гемоглобина.

Полезные свойства белого изюма

Белый изюм делают из светлых сортов винограда. В его составе:

  • Витамины группы В, которые важны для нормальной работы нервной системы.
  • Кальций, укрепляющий кости и зубы.
  • Глюкоза, которая быстро заряжает энергией.

Белый изюм будет идеальным выбором для спортсменов или людей с повышенной физической активностью.

Как выбрать изюм для своих целей

Если вам нужно повысить иммунитет, уровень железа в крови или замедлить старение, выбирайте чёрный изюм.
Если вы ищете быстрый источник энергии или хотите укрепить кости, ваш выбор — белый изюм.

Общие советы:

Чтобы изюм приносил максимум пользы, выбирайте необработанный продукт без сахара и консервантов. Не забывайте промывать его перед употреблением.

Уточнения

Изюм (от тюрк. üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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