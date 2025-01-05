Полезные свойства изюма: как выбрать между чёрным и белым
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05.01.2025 07:08
Изюм — это не просто вкусный сухофрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ. Однако чёрный и белый изюм имеют свои особенности. Какой из них выбрать? Давайте разберёмся.
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Изюм
Полезные свойства чёрного изюма
Чёрный изюм изготавливают из тёмных сортов винограда. Он содержит:
Антиоксиданты, включая ресвератрол, которые борются со свободными радикалами, замедляют старение и поддерживают здоровье сердца.
Железо, предотвращающее анемию.
Фитохимические вещества, полезные для зрения.
Этот вид изюма особенно подходит тем, кто хочет укрепить сердечно-сосудистую систему и повысить уровень гемоглобина.
Полезные свойства белого изюма
Белый изюм делают из светлых сортов винограда. В его составе:
Витамины группы В, которые важны для нормальной работы нервной системы.
Кальций, укрепляющий кости и зубы.
Глюкоза, которая быстро заряжает энергией.
Белый изюм будет идеальным выбором для спортсменов или людей с повышенной физической активностью.
Как выбрать изюм для своих целей
Если вам нужно повысить иммунитет, уровень железа в крови или замедлить старение, выбирайте чёрный изюм.
Если вы ищете быстрый источник энергии или хотите укрепить кости, ваш выбор — белый изюм. Общие советы:
Чтобы изюм приносил максимум пользы, выбирайте необработанный продукт без сахара и консервантов. Не забывайте промывать его перед употреблением.
Уточнения
(от тюрк. Изюм üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда.
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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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