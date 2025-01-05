Не только вкусно, но и полезно: чем удивляет хумус

Вы знали, что хумус способен восполнить дефицит важнейших витаминов и минералов? Это блюдо ближневосточной кухни завоёвывает сердца по всему миру благодаря своему богатому составу.
Хумус — это блюдо, приготовленное из варёного и измельчённого нута, превращённого в нежное пюре. Вкус основного ингредиента нейтральный, поэтому для полноты вкусовых ощущений в хумус добавляют:
Консистенция блюда варьируется: густой хумус подают как закуску или намазку на хлеб и пиццу, а более жидкий используют как соус для салатов.
Высокая калорийность хумуса — палка о двух концах. Умеренное потребление блюда помогает быстро утолить голод, надолго оставляя чувство насыщения. Однако избыточное увлечение может привести к набору веса. Баланс — ключ к успеху.
Это особенно важно для вегетарианцев, веганов и людей, стремящихся к сбалансированному питанию.
Клетчатка улучшает пищеварение, стимулирует работу кишечника и помогает контролировать вес, продлевая чувство сытости.
Оливковое масло в составе хумуса насыщено мононенасыщенными жирами, полезными для сердечно-сосудистой системы.
Тахиновая паста — кладезь антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и защищают клетки организма.
Хумус — это не просто вкусное, но и полезное блюдо. Однако помните: умеренность в употреблении — залог здоровья и фигуры.
Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.
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