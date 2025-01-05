Не только вкусно, но и полезно: чем удивляет хумус

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы знали, что хумус способен восполнить дефицит важнейших витаминов и минералов? Это блюдо ближневосточной кухни завоёвывает сердца по всему миру благодаря своему богатому составу.

Фото: flickr.com by Parkerman & Christie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пита с артишоковым хумусом и бараниной

Что такое хумус

Хумус — это блюдо, приготовленное из варёного и измельчённого нута, превращённого в нежное пюре. Вкус основного ингредиента нейтральный, поэтому для полноты вкусовых ощущений в хумус добавляют:

оливковое масло

сок лимона

тахиновую пасту (кунжутная паста)

специи

Консистенция блюда варьируется: густой хумус подают как закуску или намазку на хлеб и пиццу, а более жидкий используют как соус для салатов.

Калорийность: друг или враг

Высокая калорийность хумуса — палка о двух концах. Умеренное потребление блюда помогает быстро утолить голод, надолго оставляя чувство насыщения. Однако избыточное увлечение может привести к набору веса. Баланс — ключ к успеху.

Польза хумуса для здоровья

Богат растительным белком

Это особенно важно для вегетарианцев, веганов и людей, стремящихся к сбалансированному питанию.

Клетчатка для здоровья кишечника

Клетчатка улучшает пищеварение, стимулирует работу кишечника и помогает контролировать вес, продлевая чувство сытости.

Полезные жиры для сердца

Оливковое масло в составе хумуса насыщено мононенасыщенными жирами, полезными для сердечно-сосудистой системы.

Антиоксиданты для молодости

Тахиновая паста — кладезь антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом и защищают клетки организма.



Хумус — это не просто вкусное, но и полезное блюдо. Однако помните: умеренность в употреблении — залог здоровья и фигуры.

Уточнения

Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.



