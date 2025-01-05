Парацетамол в зоне риска: почему привычное лекарство может быть опасным

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Парацетамол, одно из самых популярных обезболивающих в мире, может скрывать риски, о которых многие не знают. Согласно исследованию Университета Ноттингема, длительное применение этого лекарства связано с повышенным риском возникновения язв, сердечной недостаточности, высокого давления и хронической болезни почек, особенно у пожилых людей.

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Что показало исследование

В рамках наблюдательного исследования были проанализированы медицинские данные более 180 000 пожилых пациентов, регулярно принимающих парацетамол по рецепту. Ученые сравнили их состояние с группой из более чем 400 000 человек того же возраста, не принимавших это лекарство. Результаты показали повышенный риск осложнений, связанных с пищеварительной системой, сердцем, кровью и почками.

Эксперты указывают на ограничения

Несмотря на важность исследования, специалисты, такие как профессор Алан Силман из Оксфордского университета, подчеркивают, что его выводы следует интерпретировать с осторожностью. Увеличенные риски, по его словам, являются небольшими, а само исследование имеет определенные методологические ограничения, например, изучение только пожилых пациентов, принимающих парацетамол по рецепту.

Силман также отметил, что парацетамол считается одним из самых безопасных обезболивающих, если принимать его в рекомендуемых дозах и на короткий срок.

"Пациенты всегда должны внимательно читать инструкции по применению и сообщать врачу о любых побочных эффектах", — добавил он.

Что важно знать пациентам

Эксперты рекомендуют:

Использовать минимально возможные дозы и в течение короткого времени.

Внимательно следить за возможными побочными эффектами, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Сообщать врачу о любых симптомах, которые могут быть связаны с приемом лекарства.

Ответ фармацевтической компании

Представитель компании Kenvue, производителя Tylenol, заявил, что исследование имеет методологические недостатки и не позволяет сделать однозначные выводы. В то же время компания поддерживает важность научных исследований для лучшего понимания лекарственных препаратов.

Уточнения

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.

