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Парацетамол в зоне риска: почему привычное лекарство может быть опасным

2:22
Здоровье

Парацетамол, одно из самых популярных обезболивающих в мире, может скрывать риски, о которых многие не знают. Согласно исследованию Университета Ноттингема, длительное применение этого лекарства связано с повышенным риском возникновения язв, сердечной недостаточности, высокого давления и хронической болезни почек, особенно у пожилых людей.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Что показало исследование

В рамках наблюдательного исследования были проанализированы медицинские данные более 180 000 пожилых пациентов, регулярно принимающих парацетамол по рецепту. Ученые сравнили их состояние с группой из более чем 400 000 человек того же возраста, не принимавших это лекарство. Результаты показали повышенный риск осложнений, связанных с пищеварительной системой, сердцем, кровью и почками.

Эксперты указывают на ограничения

Несмотря на важность исследования, специалисты, такие как профессор Алан Силман из Оксфордского университета, подчеркивают, что его выводы следует интерпретировать с осторожностью. Увеличенные риски, по его словам, являются небольшими, а само исследование имеет определенные методологические ограничения, например, изучение только пожилых пациентов, принимающих парацетамол по рецепту.

Силман также отметил, что парацетамол считается одним из самых безопасных обезболивающих, если принимать его в рекомендуемых дозах и на короткий срок.

"Пациенты всегда должны внимательно читать инструкции по применению и сообщать врачу о любых побочных эффектах", — добавил он.

Что важно знать пациентам

Эксперты рекомендуют:

  • Использовать минимально возможные дозы и в течение короткого времени.
  • Внимательно следить за возможными побочными эффектами, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
  • Сообщать врачу о любых симптомах, которые могут быть связаны с приемом лекарства.

Ответ фармацевтической компании

Представитель компании Kenvue, производителя Tylenol, заявил, что исследование имеет методологические недостатки и не позволяет сделать однозначные выводы. В то же время компания поддерживает важность научных исследований для лучшего понимания лекарственных препаратов.

Уточнения

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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