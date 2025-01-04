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Зоркий глаз и стальные нервы: какой фрукт особенно полезен зимой?

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Здоровье

Зимой на прилавках в магазинах и на рынках часто продают хурму или корольки, как этот фрукт многие называют. Врач-терапевт Галина Волкова рассказала о его пользе.

хурма
Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
хурма

Она уверена, что этот фрукт стоит добавить в ежедневный рацион.

"Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Она нужна организму для хорошей работы ЖКТ. Также клетчатка нужна и микробиому для появления хороших микроорганизмов в кишечнике", — цитирует врача РИА Новости.

Еще в хурме есть калий и магний, которые отлично влияют на работу сердца и нервную систему.

Цвет же этого фрукта, по мнению терапевта, говорит о том, что в хурме содержатся каротиноиды. Они помогают сохранить здоровье глаз.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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