Зоркий глаз и стальные нервы: какой фрукт особенно полезен зимой?

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой на прилавках в магазинах и на рынках часто продают хурму или корольки, как этот фрукт многие называют. Врач-терапевт Галина Волкова рассказала о его пользе.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ хурма

Она уверена, что этот фрукт стоит добавить в ежедневный рацион.

"Хурма, как и другие ягоды, как все фрукты и овощи, богата клетчаткой. Она нужна организму для хорошей работы ЖКТ. Также клетчатка нужна и микробиому для появления хороших микроорганизмов в кишечнике", — цитирует врача РИА Новости.

Еще в хурме есть калий и магний, которые отлично влияют на работу сердца и нервную систему.

Цвет же этого фрукта, по мнению терапевта, говорит о том, что в хурме содержатся каротиноиды. Они помогают сохранить здоровье глаз.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

