Как простуда скрыла смертельную болезнь: история спасения мальчика

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Маленький Джимми Крэгг, которому всего шесть лет, оказался в центре истории, полной борьбы, страха и стойкости. Симптомы, которые сначала казались простыми проявлениями зимней простуды — кашель, насморк и боль в горле, — в итоге скрывали гораздо более серьезное заболевание: лейкемию. Родители Джимми, Венди и Уилл, показали невероятную настойчивость, которая в конечном итоге спасла жизнь их сына.

Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид на отделение неотложной помощи недавно отремонтированной больницы

Первый звонок: простуда или что-то большее

История началась в ноябре, когда Джимми стал плохо себя чувствовать. Его родители не придавали большого значения симптомам до тех пор, пока не заметили маленький узелок на шее мальчика. Обеспокоенные, они позвонили в службу неотложной помощи, но услышали обнадеживающие слова: "Это просто воспаленная железа", "обычная тонзиллит" или "типичный вирус, гуляющий в школах".

"Нас уверяли, что это ничего серьезного", — рассказывает Венди.

Однако состояние Джимми не улучшалось. Более того, перед рождественским спектаклем мальчик начал говорить странно, что еще больше встревожило родителей. После очередного визита к врачу и настояния на антибиотиках, ситуация оставалась прежней.

Решение, изменившее всё

Однажды вечером Джимми начал рвать, и родители решили больше не ждать.

"Мы просто устали слушать одно и то же, поэтому сели в машину и поехали в больницу", — делится Венди.

В больнице они настояли на анализе крови. В ходе обследования врачи обнаружили у Джимми синяки на спине, что стало тревожным сигналом. Вскоре был поставлен диагноз: лейкемия.

"Это худший страх любого родителя. Мы были в шоке и до сих пор не можем поверить", — рассказывает Венди.

Жизнь после диагноза

Сейчас Джимми проходит курс химиотерапии и борется за свое здоровье. Его родители решили использовать свой опыт, чтобы предупредить других.

"Лейкемия у детей встречается редко, поэтому врачи иногда упускают из виду её симптомы. Но родители должны доверять своему инстинкту", — говорит Венди.

Семья Крэгг также запустила кампанию на платформе GoFundMe, чтобы собрать 25 тысяч фунтов на улучшение условий в больнице, где лечится их сын.

"Джимми — невероятно сильный мальчик с заразительным смехом. Ему тяжело, но он не сдаётся", — добавляет Венди.

Уточнения

Лейкемия — это группа раковых заболеваний крови, которые обычно начинаются в костном мозге и приводят к образованию большого количества аномальных клеток крови.

