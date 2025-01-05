Как распознать аутизм у ребенка: основные симптомы повреждения мозга

2:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аутизм — это состояние, которое нельзя вылечить мгновенно. Опытный врач Канатжан Алибек (Kenneth Alibek), переехавший из Казахстана в США, объяснил, как родителям понять, есть ли у ребенка аутизм, и как следует подходить к лечению. По его словам, это сложный и долгосрочный процесс, который может занять месяцы или даже годы.

Фото: flickr.com by Dylan Parker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Младенец только родился

Лечение требует времени

"Родители иногда надеются, что после одного-двух циклов лечения все симптомы аутизма исчезнут. Но это невозможно", — утверждает врач.

По его мнению, каждому ребенку требуется индивидуальная терапия. Симптомы аутизма часто связаны с повреждением определенных участков мозга.

Алибек подчеркивает важность участия родителей в процессе лечения.

"Когда родители замечают, что симптомы начинают исчезать, они понимают, какая часть мозга восстанавливается. Это помогает скорректировать план лечения. Постепенно мы дарим ребенку "новую жизнь'", — говорит он.

Признаки повреждения мозга

Повреждение разных участков мозга вызывает различные симптомы. Врач рекомендует тщательно наблюдать за признаками, чтобы разработать эффективную стратегию лечения.

Повреждения лобной доли:

Трудности с выполнением последовательных движений

Нарушения речи и планирования

Эмоциональная нестабильность и частые перепады настроения

Недостаточность социальных навыков

Повреждения височной доли:

Трудности с пониманием устной речи

Проблемы с обработкой слуховой информации

Нарушения долгосрочной памяти

Недостаточность эмоциональных реакций

Повреждения теменной доли:

Проблемы с пониманием пространственных отношений

Сложности с письмом и решением математических задач

Невнимательность к частям тела или окружающему пространству

Повреждения затылочной доли:

Трудности с распознаванием предметов и цветов

Зрительные иллюзии и искажения

Нарушения чтения и письма

Проблемы с обработкой визуальной информации

Уточнения

Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

