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Как распознать аутизм у ребенка: основные симптомы повреждения мозга

2:08
Здоровье

Аутизм — это состояние, которое нельзя вылечить мгновенно. Опытный врач Канатжан Алибек (Kenneth Alibek), переехавший из Казахстана в США, объяснил, как родителям понять, есть ли у ребенка аутизм, и как следует подходить к лечению. По его словам, это сложный и долгосрочный процесс, который может занять месяцы или даже годы.

Младенец только родился
Фото: flickr.com by Dylan Parker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Младенец только родился

Лечение требует времени

"Родители иногда надеются, что после одного-двух циклов лечения все симптомы аутизма исчезнут. Но это невозможно", — утверждает врач.

По его мнению, каждому ребенку требуется индивидуальная терапия. Симптомы аутизма часто связаны с повреждением определенных участков мозга.

Алибек подчеркивает важность участия родителей в процессе лечения.

"Когда родители замечают, что симптомы начинают исчезать, они понимают, какая часть мозга восстанавливается. Это помогает скорректировать план лечения. Постепенно мы дарим ребенку "новую жизнь'", — говорит он.

Признаки повреждения мозга

Повреждение разных участков мозга вызывает различные симптомы. Врач рекомендует тщательно наблюдать за признаками, чтобы разработать эффективную стратегию лечения.

Повреждения лобной доли:

  • Трудности с выполнением последовательных движений
  • Нарушения речи и планирования
  • Эмоциональная нестабильность и частые перепады настроения
  • Недостаточность социальных навыков

Повреждения височной доли:

  • Трудности с пониманием устной речи
  • Проблемы с обработкой слуховой информации
  • Нарушения долгосрочной памяти
  • Недостаточность эмоциональных реакций

Повреждения теменной доли:

  • Проблемы с пониманием пространственных отношений
  • Сложности с письмом и решением математических задач
  • Невнимательность к частям тела или окружающему пространству

Повреждения затылочной доли:

  • Трудности с распознаванием предметов и цветов
  • Зрительные иллюзии и искажения
  • Нарушения чтения и письма
  • Проблемы с обработкой визуальной информации

Уточнения

Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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