Аутизм — это состояние, которое нельзя вылечить мгновенно. Опытный врач Канатжан Алибек (Kenneth Alibek), переехавший из Казахстана в США, объяснил, как родителям понять, есть ли у ребенка аутизм, и как следует подходить к лечению. По его словам, это сложный и долгосрочный процесс, который может занять месяцы или даже годы.
"Родители иногда надеются, что после одного-двух циклов лечения все симптомы аутизма исчезнут. Но это невозможно", — утверждает врач.
По его мнению, каждому ребенку требуется индивидуальная терапия. Симптомы аутизма часто связаны с повреждением определенных участков мозга.
Алибек подчеркивает важность участия родителей в процессе лечения.
"Когда родители замечают, что симптомы начинают исчезать, они понимают, какая часть мозга восстанавливается. Это помогает скорректировать план лечения. Постепенно мы дарим ребенку "новую жизнь'", — говорит он.
Повреждение разных участков мозга вызывает различные симптомы. Врач рекомендует тщательно наблюдать за признаками, чтобы разработать эффективную стратегию лечения.
Аути́зм (также известный как инфанти́льный аути́зм (англ. infantile autism), де́тский аути́зм (childhood autism), ра́нний инфанти́льный/де́тский аути́зм (early infantile/childhood autism), синдро́м Ка́ннера или аути́зм Ка́ннера (Kanner's autism), в DSM-IV — аутисти́ческое расстро́йство (autistic disorder)) — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.
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