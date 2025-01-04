Масло в кофе: секрет стройности и энергии

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе с добавлением масла — это не просто экзотический напиток, а настоящая революция в области здорового питания. Эта тенденция стремительно набирает популярность по всему миру.

Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зерна Арабики

Что такое масляное кофе

На первый взгляд, это обычный крепкий черный кофе, но с добавлением полезных жиров. Обычно используют масло от коров, выращенных на пастбищах, которое богато полезными жирными кислотами, или MCT-масло — тип насыщенной жирной кислоты, которая быстро усваивается организмом и моментально наполняет энергией.

Что такое "бронекофе"

Напиток, известный как "бронекофе", впервые появился в США и быстро завоевал мировую популярность благодаря биохакеру Дейву Аспри. В своей книге "Диета Bulletproof" он подробно описал преимущества такого кофе и утверждает, что регулярное его употребление улучшило его физическое и психическое здоровье.

Польза кофе с маслом

Исследования показывают, что этот напиток может быть полезен в нескольких направлениях:

Контроль веса: Жиры в масле и MCT помогают дольше сохранять чувство сытости, предотвращая переедание.

Жиры в масле и MCT помогают дольше сохранять чувство сытости, предотвращая переедание. Устойчивый прилив энергии: Кофе обеспечивает стабильную энергию без резких спадов, как от сладких напитков.

Кофе обеспечивает стабильную энергию без резких спадов, как от сладких напитков. Улучшение когнитивных функций: MCT способствует улучшению памяти, концентрации и внимания.

MCT способствует улучшению памяти, концентрации и внимания. Ускорение метаболизма: Кофе стимулирует обмен веществ, а добавленные жиры усиливают этот эффект.

Рецепт масляного кофе

Приготовить его просто:

Сварите чашку вашего любимого кофе Добавьте 1-2 чайные ложки масла (например, гхи) и 1 чайную ложку кокосового масла Взбейте смесь до образования пены

Подходит ли масляное кофе для всех

Несмотря на множество преимуществ, это может быть калорийный напиток. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или высоким уровнем холестерина следует проконсультироваться с врачом, прежде чем включать его в рацион.

Важно понимать, что кофе с маслом не является "волшебным средством" для похудения. Сбалансированное питание и регулярная физическая активность остаются основой устойчивых результатов.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

