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Доктор Мясников считает, что иммунитет помогают укреплять не только мёд и цитрусовые

1:05
Здоровье

Считается, что для укрепления иммунитета следует употреблять больше овощей и фруктов, особенно цитрусовых. Однако известный доктор Александр Мясников утверждает, что существуют и другие доступные и вкусные продукты, которые могут помочь в борьбе с ОРВИ и другими заболеваниями.

специи
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
специи

В эфире программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" известный врач задал вопрос о крепком иммунитете, на который сразу же дал свой собственный ответ. По мнению телеведущего, крепкий иммунитет характеризуется подтянутым телом без лишнего веса, жизнерадостностью и активностью.

Для поддержания иммунитета необходимы все витамины, микроэлементы и аминокислоты, которые содержатся в мясе, рыбе, бобовых и специях. Важно не забывать и про специи, которые не только придают блюдам вкус, но и делают их полезными.

"Например, куркума и даже перец чили могут в умеренных количествах усиливать защитные силы организма", — отметил врач.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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