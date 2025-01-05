Доктор Мясников считает, что иммунитет помогают укреплять не только мёд и цитрусовые

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Считается, что для укрепления иммунитета следует употреблять больше овощей и фруктов, особенно цитрусовых. Однако известный доктор Александр Мясников утверждает, что существуют и другие доступные и вкусные продукты, которые могут помочь в борьбе с ОРВИ и другими заболеваниями.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ специи

В эфире программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" известный врач задал вопрос о крепком иммунитете, на который сразу же дал свой собственный ответ. По мнению телеведущего, крепкий иммунитет характеризуется подтянутым телом без лишнего веса, жизнерадостностью и активностью.

Для поддержания иммунитета необходимы все витамины, микроэлементы и аминокислоты, которые содержатся в мясе, рыбе, бобовых и специях. Важно не забывать и про специи, которые не только придают блюдам вкус, но и делают их полезными.

"Например, куркума и даже перец чили могут в умеренных количествах усиливать защитные силы организма", — отметил врач.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий.

