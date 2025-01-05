Как пережить утро после вечеринки с алкоголем: рекомендации специалиста

Вчера вы прекрасно провели время с друзьями или родственниками, тем более, что длинные выходные очень к этому располагают. Конечно, лучше всего, если вечеринка прошла без алкоголя. В таком случае достаточно хорошо выспаться, чтобы чувствовать себя бодро. Но если без алкоголя не обошлось, можно воспользоваться рекомендациями доктора Алексея Жито, который хорошо разбирается в вопросах здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

По словам специалиста, сначала нужно выпить 1-2 стакана воды с добавлением нескольких ломтиков лимона или огурца. Это поможет улучшить вкус и получить дополнительный витамин C. Затем обязательно позавтракайте. Овсянка, яйца, йогурт или фрукты — отличные варианты. Рекомендуется также включить в завтрак бананы, так как они богаты калием и помогают восстановить потерянные электролиты.

Для облегчения симптомов интоксикации можно принять препараты от головной боли, нестероидные противовоспалительные средства, электролитные растворы, активированный уголь и витамин C. Однако важно помнить, что перед употреблением любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. Также всегда стоит отметить, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртные напитки, спиртное) — напитки, содержащие этиловый спирт.



