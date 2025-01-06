Какой алкоголь может усилить тревогу и беспокойство?

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британский нейрофармаколог Дэвид Натт утверждает, что тревожным людям следует избегать игристых вин. В интервью, опубликованном в The Telegraph, он отметил, что алкогольные напитки, способствующие усилению тревоги, могут быть особенно вредными.

Фото: pxhere игристое вино

Натт объяснил, что людям с повышенной тревожностью не рекомендуется пить крепкие алкогольные напитки, поскольку они могут вызывать быстрое опьянение. Это ведёт к активации в мозге процесса нейроадаптации. Как результат, эффект алкоголя смягчается, что не позволяет человеку утратить контроль и заснуть, но параллельно увеличивает уровень беспокойства. Он также добавил, что этот процесс нейроадаптации может сохраняться даже после того, как алкоголь полностью выведется из организма.

"Именно поэтому вы просыпаетесь рано утром с учащенным сердцебиением и чувством тревоги", — считает эксперт.

Согласно мнению эксперта, игристые вина, включая просекко и шампанское, наиболее сильно усиливают тревожность из-за наличия газа, который способствует быстрому всасыванию алкоголя в кровоток. Кроме того, при повышенной тревожности доктор Натт не советует употреблять крепкие тёмные напитки, такие как виски и коньяк, так как они содержат сложные спирты, способствующие увеличению нейроадаптации.

Уточнения

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

