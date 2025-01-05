Пять ошибок, которые мы чаще всего совершаем на новогодних каникулах и ещё больше устаём

Новогодние праздники — это отличная возможность отдохнуть от работы, восстановить силы и укрепить иммунитет. Однако часто мы понимаем отдых неправильно, позволяя себе не самые полезные вещи, что в итоге приводит к усталости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Снеговик

Врач-терапевт и дерматолог Ирина Баранова рассказала в своём Telegram-канале, какие ошибки мы совершаем и как провести каникулы с пользой для организма.

Основные ошибки на новогодних каникулах

Нарушение режима сна. Позднее засыпание и долгий сон сбивают внутренние биологические часы, что приводит к снижению энергии. Нерегулярный график сна мешает выработке мелатонина — гормона, регулирующего качество сна. Переедание. Праздничные застолья перегружают пищеварительную систему. Жирная, сладкая и тяжелая пища вызывает колебания уровня энергии. Алкоголь и кофеин. Алкоголь нарушает фазы сна, вызывая утреннюю усталость. Избыток кофеина мешает полноценному отдыху и может привести к нервному возбуждению. Хронический стресс. Даже на отдыхе уровень стресса может быть высоким из-за планирования, встреч и необходимости быть идеальными хозяевами или гостями. Недостаток физической активности. Долгое сидение за столом и минимальное движение приводят к застою крови и усилению усталости.

Как восстановить энергию:

Соблюдайте режим сна: Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Проветривайте спальню и поддерживайте комфортную температуру (18-20 °C). Спите в полной темноте.

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Проветривайте спальню и поддерживайте комфортную температуру (18-20 °C). Спите в полной темноте. Умеренность в еде: Ешьте небольшими порциями, включая овощи и клетчатку. Пейте воду перед едой. Ограничьте жирную и сладкую пищу, особенно на ужин.

Ешьте небольшими порциями, включая овощи и клетчатку. Пейте воду перед едой. Ограничьте жирную и сладкую пищу, особенно на ужин. Контролируйте употребление алкоголя и кофеина. Пейте алкоголь в умеренных количествах, сочетая его с водой. Избегайте кофеина после обеда.

Пейте алкоголь в умеренных количествах, сочетая его с водой. Избегайте кофеина после обеда. Уделяйте время активности. Гуляйте на свежем воздухе. Занимайтесь простыми упражнениями: растяжкой, йогой или кардио.

Гуляйте на свежем воздухе. Занимайтесь простыми упражнениями: растяжкой, йогой или кардио. Снижайте уровень стресса : Найдите время для себя: читайте, принимайте ванну, слушайте музыку. Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения. Не старайтесь угодить во время каникул всем.

: Найдите время для себя: читайте, принимайте ванну, слушайте музыку. Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения. Не старайтесь угодить во время каникул всем. Пейте достаточно воды : Обезвоживание может маскироваться под усталость. Пейте 1,5-2 литра воды ежедневно.

: Обезвоживание может маскироваться под усталость. Пейте 1,5-2 литра воды ежедневно. Переключитесь на здоровую пищу: Употребляйте цельнозерновые продукты, полезные жиры (рыба, авокадо, орехи) и белок (яйца, курица, бобовые). Добавьте зеленые овощи, фрукты и травяные чаи.

"Усталость на каникулах — это сигнал, что организму нужна помощь. Регулярный сон, умеренность в еде, физическая активность и управление стрессом помогут вам чувствовать себя бодрым и энергичным. Пусть каникулы будут временем, когда вы действительно отдыхаете и набираетесь энергии", — заключила Ирина Баранова.

Уточнения

Новый год — один из календарных российских праздников, отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года.



