Пять ошибок, которые мы чаще всего совершаем на новогодних каникулах и ещё больше устаём

Новогодние праздники — это отличная возможность отдохнуть от работы, восстановить силы и укрепить иммунитет. Однако часто мы понимаем отдых неправильно, позволяя себе не самые полезные вещи, что в итоге приводит к усталости.
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Снеговик
Врач-терапевт и дерматолог Ирина Баранова рассказала в своём Telegram-канале, какие ошибки мы совершаем и как провести каникулы с пользой для организма.
Основные ошибки на новогодних каникулах
Нарушение режима сна. Позднее засыпание и долгий сон сбивают внутренние биологические часы, что приводит к снижению энергии. Нерегулярный график сна мешает выработке мелатонина — гормона, регулирующего качество сна.
Переедание. Праздничные застолья перегружают пищеварительную систему. Жирная, сладкая и тяжелая пища вызывает колебания уровня энергии.
Алкоголь и кофеин. Алкоголь нарушает фазы сна, вызывая утреннюю усталость. Избыток кофеина мешает полноценному отдыху и может привести к нервному возбуждению.
Хронический стресс. Даже на отдыхе уровень стресса может быть высоким из-за планирования, встреч и необходимости быть идеальными хозяевами или гостями.
Недостаток физической активности. Долгое сидение за столом и минимальное движение приводят к застою крови и усилению усталости.
Как восстановить энергию:
Соблюдайте режим сна: Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Проветривайте спальню и поддерживайте комфортную температуру (18-20 °C). Спите в полной темноте.
Умеренность в еде: Ешьте небольшими порциями, включая овощи и клетчатку. Пейте воду перед едой. Ограничьте жирную и сладкую пищу, особенно на ужин.
Контролируйте употребление алкоголя и кофеина. Пейте алкоголь в умеренных количествах, сочетая его с водой. Избегайте кофеина после обеда.
Уделяйте время активности. Гуляйте на свежем воздухе. Занимайтесь простыми упражнениями: растяжкой, йогой или кардио.
Снижайте уровень стресса: Найдите время для себя: читайте, принимайте ванну, слушайте музыку. Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения. Не старайтесь угодить во время каникул всем.
Пейте достаточно воды: Обезвоживание может маскироваться под усталость. Пейте 1,5-2 литра воды ежедневно.
Переключитесь на здоровую пищу: Употребляйте цельнозерновые продукты, полезные жиры (рыба, авокадо, орехи) и белок (яйца, курица, бобовые). Добавьте зеленые овощи, фрукты и травяные чаи.
"Усталость на каникулах — это сигнал, что организму нужна помощь. Регулярный сон, умеренность в еде, физическая активность и управление стрессом помогут вам чувствовать себя бодрым и энергичным. Пусть каникулы будут временем, когда вы действительно отдыхаете и набираетесь энергии", — заключила Ирина Баранова.
Уточнения
Новый год — один из календарных российских праздников, отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)