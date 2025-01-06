Продукты, которые помогут избавиться от отёков после шумных праздников

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Длительные праздники не всегда благоприятно сказываются на здоровье и внешнем виде. Последствия употребления солёной и острой пищи, а также алкоголя могут проявиться отёками уже на следующее утро. Как с ними бороться, объясняет известный врач-диетолог Маргарита Королева.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ огурцы

Специалист рекомендует заменить привычные напитки клюквенным морсом — он эффективно помогает избавиться от лишней жидкости. Свежие огурцы, красный перец и варёные баклажаны также способны уменьшить отечность лица после праздника.

Кроме того, полезны ягоды, такие как земляника, вишня, черешня и малина. Предпочтительнее использовать свежие или размороженные варианты. Не стоит забывать и про гречку, которая также окажет благотворное влияние.

"1 стакан, отваренной без соли, специй и съеденной вместо плотного ужина — гарантия что утром проснетесь с лицом такого же размера, как и засыпали", — пояснила доктор в Telegram-канале.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

