Как согреть ноги зимой: один продукт, который спасёт вас от холода

Холодные зимы — настоящее испытание для тех, кто часто проводит время на улице. Особенно сложно согреть ноги, если вы не хотите расставаться с легкой обувью, например, любимыми кроссовками, в пользу громоздких зимних ботинок. Но есть простой и эффективный способ, который поможет даже в сильные морозы. Для этого вам понадобится всего один продукт — обычная сода.
Чтобы ваши ноги всегда оставались теплыми, воспользуйтесь следующим лайфхаком:
Сода за ночь впитает лишнюю влагу, уберет неприятный запах, а обувь станет сухой и готовой для новых морозных дней.
Если вы собираетесь на улицу, используйте соду прямо в носках. Просто насыпьте небольшое количество в тонкие носки и наденьте их под обычные. Это не только сохранит ноги теплыми, но и поможет избежать сырости даже при экстремально низких температурах — до минус 30 градусов.
Сода — универсальный помощник в борьбе с зимними неудобствами. Она:
С таким простым и доступным методом даже суровая зима станет гораздо комфортнее.
Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.