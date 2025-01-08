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Психиатр объяснил, как определить расстройство пищевого поведения у близкого человека

1:25
Здоровье

Расстройство пищевого поведения у близкого человека не всегда сразу становится заметным, однако, даже если оно протекает в скрытой форме, бывает полезно обратить внимание на несколько тревожных признаков. Психиатр Виктор Нурдаев перечислил их в беседе со Здоровьем Mail.

Куриные ножки
Фото: commons.wikimedia.org by DougsTech, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куриные ножки

Страдающий расстройством пищевого поведения человек часто садится на слишком строгую диету и чрезмерно жёстко изнуряет себя тренировками. Он готов заниматься физическими упражнениями до изнеможения, особенно если съел лишний, по его мнению, кусочек какой-нибудь еды, а также постоянно подсчитывает калории и без конца встаёт на весы.

При расстройстве пищевого поведения человек может слишком часто бегать в туалет. Это говорит о том, что он принимает слабительные либо пытается вызвать рвоту после еды, чтобы избавиться от калорий, которые он только что набрал. Также можно заметить, что он ненавидит свою внешность и старается надевать широкую одежду, чтобы скрыть дефекты фигуры.

Один из самых тревожных признаков расстройства пищевого поведения у близкого — когда другой член семьи обнаруживает в мусорном ведре выброшенную порцию нетронутого завтрака, обеда или ужина. Такая находка говорит о том, что тот, кому предназначались эти блюда, решил и вовсе лишать себя еды.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́нияРПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи. В числе прочих, к расстройствам приёма пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, психогенное переедание, а также ряд других расстройств.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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