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Как укрепить иммунитет и забыть о герпесе

1:47
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что большинство людей живёт с герпесом, даже не подозревая об этом? Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, до 80% населения планеты инфицированы этим вирусом. И избавиться от него невозможно — однажды попав в организм, герпес остаётся в нервных узлах, чаще всего в области тройничного нерва.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

Почему активируется герпес

Причины обострения герпеса могут быть неожиданными. Многие считают, что обострения связаны с переохлаждением, однако перегрев, ослабленный иммунитет и даже сильный стресс также могут пробудить вирус. В такие моменты на коже появляются характерные пузырьки, чаще всего на губах или по линии тройничного нерва.

Как минимизировать риск обострений

Лучший способ борьбы с герпесом — профилактика. Вакцинация — один из самых эффективных методов, но делать прививку можно только в период ремиссии, спустя минимум две недели после исчезновения симптомов. Перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Чтобы укрепить иммунитет и снизить вероятность активации вируса, специалисты рекомендуют: 

  • поддерживать здоровый образ жизни: полноценное питание, богатое овощами и фруктами, регулярный сон, отсутствие переутомления.
  • избегать стресса: нервное перенапряжение — один из главных провокаторов обострений.
  • применять витаминотерапию и биогенные стимуляторы (по рекомендации врача).

Хотя избавиться от герпеса невозможно, правильный подход к здоровью помогает держать вирус под контролем и снижать частоту обострений. Заботьтесь о себе, и ваше тело скажет вам спасибо!

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] - лишай, греч. ἕρπω - ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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