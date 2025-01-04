Как укрепить иммунитет и забыть о герпесе

Вы когда-нибудь задумывались, что большинство людей живёт с герпесом, даже не подозревая об этом? Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, до 80% населения планеты инфицированы этим вирусом. И избавиться от него невозможно — однажды попав в организм, герпес остаётся в нервных узлах, чаще всего в области тройничного нерва.
Причины обострения герпеса могут быть неожиданными. Многие считают, что обострения связаны с переохлаждением, однако перегрев, ослабленный иммунитет и даже сильный стресс также могут пробудить вирус. В такие моменты на коже появляются характерные пузырьки, чаще всего на губах или по линии тройничного нерва.
Лучший способ борьбы с герпесом — профилактика. Вакцинация — один из самых эффективных методов, но делать прививку можно только в период ремиссии, спустя минимум две недели после исчезновения симптомов. Перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Чтобы укрепить иммунитет и снизить вероятность активации вируса, специалисты рекомендуют:
Хотя избавиться от герпеса невозможно, правильный подход к здоровью помогает держать вирус под контролем и снижать частоту обострений. Заботьтесь о себе, и ваше тело скажет вам спасибо!
Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] - лишай, греч. ἕρπω - ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.
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