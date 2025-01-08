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Как правильно сделать укол в домашних условиях

1:20
Здоровье

Иногда случаются ситуации, когда человек, не будучи медицинским работником, должен сделать укол сам себе или другому члену семьи. В таких случаях нужно соблюдать несколько правил.

Ампулы
Фото: wellcomecollection.org by wellcomeimages.org, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ампулы

Руки обязательно должны быть чистыми, а шприц — одноразовым. Сначала нужно набрать лекарственный раствор из ампулы в шприц. Затем необходимо выпустить воздух из шприца и для этого поднять его иглой вверх, направив в эту же сторону поршень, до тех пор, пока на кончике иглы не выступит капля лекарства. Это означает, что воздух выпущен и можно приступать к процедуре.

Очень важно выбирать правильное место для инъекции. Например, если она делается в ягодицу, игла должна входить в верхний наружный квадрат этой части тела, предварительно обработанный спиртом. Если игла войдёт в середину ягодицы, человек в лучшем случае испытает сильную боль, в худшем — может возникнуть паралич.

В какое бы место ни делался укол, иглу нужно вводить быстро, а лекарственный раствор — медленно, чтобы было меньше болевых ощущений. После того как игла вынута, следует приложить смоченную спиртовым раствором вату к месту укола. Перед уколом желательно потренироваться на чём-то другом мягком, например, на игрушке.

Уточнения

Инъе́кция — способ введения в организм неких растворов (например, лекарственных средств) с помощью шприца и пустотелой иглы или впрыскиванием под высоким давлением (безыгольная инъекция).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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