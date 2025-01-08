Немецкие учёные рассказали, к какой болезни приводит отказ от завтрака

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Немецкая исследовательница Сабрина Шлезингер вместе с другими учёными провела исследование, посвящённое рискам для здоровья, которым подвержены люди, отказывающиеся от завтрака.

Фото: unsplash.com by THE 5TH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак

Выяснилось, что предпочитают пропускать утренний приём пищи склонные к ожирению мужчины и женщины: они считают, что скорее похудеют, если будут есть не три, а два раза в день, однако своё тело обмануть не получается.

Поскольку организму требуется большее количество калорий и полезных веществ, человек начинает автоматически больше есть в обед и ужин и перекусывает между приёмами пищи, что приводит к повышению уровня глюкозы и инсулина в крови, а это в свою очередь приводит к развитию диабета 2-го типа. В результате стремящиеся сбросить вес не только не худеют, но и вредят своему здоровью.

Шлезингер рекомендует ни в коем случае не отказываться от завтрака и есть с утра мюсли или каши.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.



Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

