Немецкие учёные рассказали, к какой болезни приводит отказ от завтрака

Немецкая исследовательница Сабрина Шлезингер вместе с другими учёными провела исследование, посвящённое рискам для здоровья, которым подвержены люди, отказывающиеся от завтрака.
Выяснилось, что предпочитают пропускать утренний приём пищи склонные к ожирению мужчины и женщины: они считают, что скорее похудеют, если будут есть не три, а два раза в день, однако своё тело обмануть не получается.
Поскольку организму требуется большее количество калорий и полезных веществ, человек начинает автоматически больше есть в обед и ужин и перекусывает между приёмами пищи, что приводит к повышению уровня глюкозы и инсулина в крови, а это в свою очередь приводит к развитию диабета 2-го типа. В результате стремящиеся сбросить вес не только не худеют, но и вредят своему здоровью.
Шлезингер рекомендует ни в коем случае не отказываться от завтрака и есть с утра мюсли или каши.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.
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