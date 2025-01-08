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Врачи неожиданно одобрили одну сомнительную привычку многих родителей

1:01
Здоровье

Многие мамы имеют привычку облизывать соски, которые роняют их младенцы, особенно если это происходит на улице, где нет горячей воды.

Кукла в коляске
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кукла в коляске

Не все одобрительно относятся к такому способу мытья сосок, ведь это действительно выглядит как минимум негигиеничным, однако специалисты из системы здравоохранения Henry Ford Health System в американском городе Детройте провели исследования и пришли к неожиданному выводу о том, что в этой привычке нет ничего страшного.

Когда в крови содержится высокое количество белка-антитела IgE, человек наиболее подвержен астме и аллергии. По результатам исследования оказалось, что у младенцев, чьи мамы облизывают соски, в крови не так много этого белка, а значит, выше иммунитет.

Врачи пока точно не определили, в чём причина такого явления, но допускают, что бактерии материнской слюны, попадающие в детский организм, положительно влияют на иммунную систему малышей.

 

Уточнения

Соска (также соска-пустышка) — предмет, служащий для удовлетворения потребности младенца в сосании.

Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций, токсинов и злокачественных клеток.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
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