Будешь спать как младенец: сомнолог рассказал, какой сок нужно пить по вечерам

Сомнолог Шам Сингх советует пить вишневый сок для улучшения качества сна.
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Вишневый сок
Он рассказал, что этот напиток богат мелатонином, который регулирует циркадные ритмы и способствует качественному отдыху, пишет издание GB News.
По словам Сингха, оптимальное время для употребления сока — за один-два часа до того, как собираетесь лечь спать. За это время мелатонин успевает адаптироваться в организме, обеспечивая лучшее засыпание.
Сомнолог добавил, что вишнёвый сок нужно пить регулярно, если хотите устойчивого эффекта.
Уточнения
Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз.
Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками.
Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии.
Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.