Будешь спать как младенец: сомнолог рассказал, какой сок нужно пить по вечерам

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сомнолог Шам Сингх советует пить вишневый сок для улучшения качества сна.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишневый сок

Он рассказал, что этот напиток богат мелатонином, который регулирует циркадные ритмы и способствует качественному отдыху, пишет издание GB News.

По словам Сингха, оптимальное время для употребления сока — за один-два часа до того, как собираетесь лечь спать. За это время мелатонин успевает адаптироваться в организме, обеспечивая лучшее засыпание.

Сомнолог добавил, что вишнёвый сок нужно пить регулярно, если хотите устойчивого эффекта.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

