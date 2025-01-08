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Этот популярный продукт здорового питания является рассадником бактерий

1:03
Здоровье

Пророщенные бобы, пшеница, гречка и другие ростки очень полезны для здоровья. В них содержится огромное количество клетчатки, витаминов и минералов, однако существует одна опасность, которая может перечеркнуть все достоинства перечисленных культур.

Пророщенная чечевица
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пророщенная чечевица

Ростки проращивают во влажной и тёплой среде, а это идеальные условия для размножения бактерий. В организмы любителей ростков могут попасть и кишечная палочка, и сальмонелла, однако это не означает, что стоит полностью отказываться от такой пищи.

Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, необходимо термически обрабатывать ростки. Не стоит бояться того, что при варке или жарке потеряется часть полезных веществ. Такие блюда в любом случае останутся полезными, к тому же не стоит забывать, что гораздо хуже заразиться бактериями. Если всё же хочется есть ростки именно в сыром виде, следует очень тщательно мыть их перед употреблением.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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