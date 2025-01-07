Стало известно, чем может быть опасна чистка организма

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любой врач одобрительно относится к правильному образу жизни, однако некоторые люди, следящие за своим здоровьем и фигурой, допускают опасные ошибки.

Фото: commons.wikimedia.org by public domain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты и сок

Детоксикация, или чистка организма, не всегда бывает безобидным процессом. Голодание, клизмы, приём слабительного и биодобавок — всё это может нанести серьёзный удар по здоровью. Диетолог Алёна Капустина объяснила в беседе с RuNews24.ru, что в любом организме есть собственные ресурсы для выведения шлаков и токсинов, а когда человек принимается проводить чистку искусственным путём, это чревато опасными последствиями, например, вымыванием из организма полезных веществ: калия, натрия, магния и других микроэлементов.

"Это может привести к нарушению работы сердца, судорогам и другим серьёзным проблемам со здоровьем. Важно помнить, что детоксикация не является заменой здоровому образу жизни и правильному питанию. Для поддержания здоровья необходимо регулярно заниматься физической активностью, употреблять разнообразную пищу, богатую витаминами и минералами", — добавила Капустина.

Она подчеркнула, что не меньшее значение имеет качество воды, которую пьёт человек. Также специалист призывает с умом подходить ко всем модным тенденциям и прежде всего разбираться, так ли они полезны, как принято считать.

Уточнения

Детоксикация (мед.) — естественное и искусственное удаление токсинов из организма.

