Стало известно, чем может быть опасна чистка организма

Любой врач одобрительно относится к правильному образу жизни, однако некоторые люди, следящие за своим здоровьем и фигурой, допускают опасные ошибки.
Детоксикация, или чистка организма, не всегда бывает безобидным процессом. Голодание, клизмы, приём слабительного и биодобавок — всё это может нанести серьёзный удар по здоровью. Диетолог Алёна Капустина объяснила в беседе с RuNews24.ru, что в любом организме есть собственные ресурсы для выведения шлаков и токсинов, а когда человек принимается проводить чистку искусственным путём, это чревато опасными последствиями, например, вымыванием из организма полезных веществ: калия, натрия, магния и других микроэлементов.
"Это может привести к нарушению работы сердца, судорогам и другим серьёзным проблемам со здоровьем. Важно помнить, что детоксикация не является заменой здоровому образу жизни и правильному питанию. Для поддержания здоровья необходимо регулярно заниматься физической активностью, употреблять разнообразную пищу, богатую витаминами и минералами", — добавила Капустина.
Она подчеркнула, что не меньшее значение имеет качество воды, которую пьёт человек. Также специалист призывает с умом подходить ко всем модным тенденциям и прежде всего разбираться, так ли они полезны, как принято считать.
Детоксикация (мед.) — естественное и искусственное удаление токсинов из организма.
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