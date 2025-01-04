Гипотония: простые привычки, которые спасут ваше здоровье

3:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипотония — это регулярное или периодическое снижение давления ниже нормы. Она может быть самостоятельным заболеванием или симптомом других патологий.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blood_pressure_measurement_(1).jpg by Víctor Santa María Исследование: неправильное положение руки заметно завышает давление

Нормальное давление для взрослого человека составляет 120/80 мм рт. ст., а значения ниже 90/60 мм рт. ст. указывают на гипотонию. Хотя низкое давление редко несёт угрозу для жизни, оно значительно ухудшает качество жизни. На что обратить внимание:

Постоянная усталость даже при достаточном сне

Обморочные состояния

"Мушки" или потемнение в глазах

Бледная кожа

Затылочные головные боли, усиливающиеся при движении

Повышенная раздражительность, чувство тревоги

Основные причины пониженного давления

Гипотония не возникает просто так. Вот ключевые факторы её появления:

Генетика: наследственная предрасположенность.

наследственная предрасположенность. Недостаток питания: нехватка витаминов (особенно B12 и фолиевой кислоты) и минералов (железо, магний).

Обезвоживание: потеря жидкости из-за жары, физической нагрузки или диареи.

потеря жидкости из-за жары, физической нагрузки или диареи. Гормональные изменения: проблемы с щитовидной железой, надпочечниками или беременность.

проблемы с щитовидной железой, надпочечниками или беременность. Нервные расстройства: вегетативная дисфункция и другие неврологические проблемы.

вегетативная дисфункция и другие неврологические проблемы. Лекарственные препараты: побочные эффекты от антидепрессантов, диуретиков и некоторых других средств.

Экспресс-метод: точечный массаж

Если давление нужно поднять быстро, попробуйте технику точечного массажа. Этот древнекитайский метод помогает улучшить кровообращение и стабилизировать состояние.

Как сделать массаж:

Возьмите большой палец руки Найдите нижнюю фалангу с тыльной стороны Массируйте её интенсивно 3-5 минут в направлении ногтя Повторите процедуру на другой руке

Простая, но эффективная техника способна активизировать энергетические точки, привести в тонус и улучшить самочувствие.

Рекомендации по питанию

Питание играет важную роль в поддержании давления. Добавьте в рацион:

Калий: бананы, шпинат, картофель.

бананы, шпинат, картофель. Магний: орехи, гречка, овсянка.

орехи, гречка, овсянка. Омега-3 жирные кислоты: рыба, авокадо, морепродукты.

рыба, авокадо, морепродукты. Чеснок: расширяет сосуды.

расширяет сосуды. Свёкла и гранат: укрепляют сосуды и нормализуют давление.

Полезные привычки

Для улучшения состояния важно не только питание, но и образ жизни. Вот несколько советов:

Пейте воду: минимум 1,5-2 литра в день.

минимум 1,5-2 литра в день. Физическая активность: регулярные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему.

регулярные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему. Массаж: шейно-воротниковой зоны и стоп помогает нормализовать кровоток.

шейно-воротниковой зоны и стоп помогает нормализовать кровоток. Избегайте стресса: отдыхайте, высыпайтесь, больше расслабляйтесь.

Обратитесь к специалисту

Самолечение может быть опасным. Если проблемы с давлением повторяются, лучше проконсультироваться с врачом. Только специалист поможет определить истинные причины и предложить подходящее лечение.

Уточнения

Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό «под, внизу» + τόνος «натяжение; тон») — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления.

