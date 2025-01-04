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Гипотония: простые привычки, которые спасут ваше здоровье

3:19
Здоровье

Гипотония — это регулярное или периодическое снижение давления ниже нормы. Она может быть самостоятельным заболеванием или симптомом других патологий.

Исследование: неправильное положение руки заметно завышает давление
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blood_pressure_measurement_(1).jpg by Víctor Santa María
Исследование: неправильное положение руки заметно завышает давление

Нормальное давление для взрослого человека составляет 120/80 мм рт. ст., а значения ниже 90/60 мм рт. ст. указывают на гипотонию. Хотя низкое давление редко несёт угрозу для жизни, оно значительно ухудшает качество жизни. На что обратить внимание:

  • Постоянная усталость даже при достаточном сне
  • Обморочные состояния
  • "Мушки" или потемнение в глазах
  • Бледная кожа
  • Затылочные головные боли, усиливающиеся при движении
  • Повышенная раздражительность, чувство тревоги

Основные причины пониженного давления

Гипотония не возникает просто так. Вот ключевые факторы её появления:

  • Генетика: наследственная предрасположенность.
  • Недостаток питания: нехватка витаминов (особенно B12 и фолиевой кислоты) и минералов (железо, магний).
  • Обезвоживание: потеря жидкости из-за жары, физической нагрузки или диареи.
  • Гормональные изменения: проблемы с щитовидной железой, надпочечниками или беременность.
  • Нервные расстройства: вегетативная дисфункция и другие неврологические проблемы.
  • Лекарственные препараты: побочные эффекты от антидепрессантов, диуретиков и некоторых других средств.

Экспресс-метод: точечный массаж

Если давление нужно поднять быстро, попробуйте технику точечного массажа. Этот древнекитайский метод помогает улучшить кровообращение и стабилизировать состояние.

Как сделать массаж:

  1. Возьмите большой палец руки
  2. Найдите нижнюю фалангу с тыльной стороны
  3. Массируйте её интенсивно 3-5 минут в направлении ногтя
  4. Повторите процедуру на другой руке

Простая, но эффективная техника способна активизировать энергетические точки, привести в тонус и улучшить самочувствие.

Рекомендации по питанию

Питание играет важную роль в поддержании давления. Добавьте в рацион:

  • Калий: бананы, шпинат, картофель.
  • Магний: орехи, гречка, овсянка.
  • Омега-3 жирные кислоты: рыба, авокадо, морепродукты.
  • Чеснок: расширяет сосуды.
  • Свёкла и гранат: укрепляют сосуды и нормализуют давление.

Полезные привычки

Для улучшения состояния важно не только питание, но и образ жизни. Вот несколько советов:

  • Пейте воду: минимум 1,5-2 литра в день.
  • Физическая активность: регулярные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему.
  • Массаж: шейно-воротниковой зоны и стоп помогает нормализовать кровоток.
  • Избегайте стресса: отдыхайте, высыпайтесь, больше расслабляйтесь.

Обратитесь к специалисту

Самолечение может быть опасным. Если проблемы с давлением повторяются, лучше проконсультироваться с врачом. Только специалист поможет определить истинные причины и предложить подходящее лечение.

Уточнения

Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό «под, внизу» + τόνος «натяжение; тон») — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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