Креатин и диабет: как добавка помогает контролировать сахар

Креатин — одна из самых известных и широко применяемых добавок в спортивном питании. Его основная задача — увеличение мышечной массы и улучшение спортивных результатов. Это органическое соединение, присутствующее в мышцах, играет ключевую роль в энергетическом обмене. Оно синтезируется из трёх аминокислот — глицина, аргинина и метионина, а затем превращается в креатинфосфат с участием ферментов печени и почек.
При физических нагрузках креатин помогает быстро восстанавливать АТФ — основной источник энергии для сокращения мышц. Благодаря этому вещество особенно востребовано в высокоинтенсивных тренировках.
Креатин был впервые выделен из мяса в 1832 году французским химиком Шеврёлем. В 1970-х годах учёные обнаружили, что добавки с этим веществом способны улучшать физическую выносливость. С 1990-х годов креатин стал популярен среди спортсменов по всему миру.
На рынке существует множество форм креатина, но наиболее эффективные и безопасные следующие:
Преимущества добавки выходят за рамки улучшения спортивных результатов:
Креатин увеличивает запас энергии в мышцах, что повышает эффективность тренировок на 10-20%. Вещество помогает быстрее восстанавливаться и снижает риск травм.
Креатин ускоряет синтез белков и снижает их распад, что способствует увеличению мышечной массы. Это важно не только для спортсменов, но и для пожилых людей, страдающих саркопенией.
Креатин обеспечивает энергией мозг, улучшая умственную активность. Исследования показывают его нейропротекторное действие при болезнях Паркинсона, Хантингтона и других неврологических расстройствах.
Добавка снижает частоту аритмий и поддерживает здоровье сердца при ишемической болезни.
Креатин помогает стабилизировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и усвоение глюкозы клетками.
Несмотря на массу преимуществ, креатин подходит не всем. Людям с почечной недостаточностью, аллергиями или индивидуальной непереносимостью лучше отказаться от этой добавки. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.