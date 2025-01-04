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Креатин и диабет: как добавка помогает контролировать сахар

3:17
Здоровье

Креатин — одна из самых известных и широко применяемых добавок в спортивном питании. Его основная задача — увеличение мышечной массы и улучшение спортивных результатов. Это органическое соединение, присутствующее в мышцах, играет ключевую роль в энергетическом обмене. Оно синтезируется из трёх аминокислот — глицина, аргинина и метионина, а затем превращается в креатинфосфат с участием ферментов печени и почек.

Занятия спортом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Занятия спортом

При физических нагрузках креатин помогает быстро восстанавливать АТФ — основной источник энергии для сокращения мышц. Благодаря этому вещество особенно востребовано в высокоинтенсивных тренировках.

История открытия креатина

Креатин был впервые выделен из мяса в 1832 году французским химиком Шеврёлем. В 1970-х годах учёные обнаружили, что добавки с этим веществом способны улучшать физическую выносливость. С 1990-х годов креатин стал популярен среди спортсменов по всему миру.

Формы креатина: какой выбрать

На рынке существует множество форм креатина, но наиболее эффективные и безопасные следующие:

  • Креатин моногидрат: наиболее изученная форма с высокой биодоступностью. Легко растворяется в воде, прост в применении.
  • Креатин-этиловый эфир: ранее считалось, что он усваивается лучше, но научные данные это не подтверждают.
  • Креатин-глюконат: соединение с глюкозой для улучшенного усвоения.
    Моногидрат остаётся фаворитом среди спортсменов благодаря доступности и доказанной эффективности.

Чем полезен креатин

Преимущества добавки выходят за рамки улучшения спортивных результатов:

Улучшение спортивных показателей

Креатин увеличивает запас энергии в мышцах, что повышает эффективность тренировок на 10-20%. Вещество помогает быстрее восстанавливаться и снижает риск травм.

Рост мышечной массы

Креатин ускоряет синтез белков и снижает их распад, что способствует увеличению мышечной массы. Это важно не только для спортсменов, но и для пожилых людей, страдающих саркопенией.

Поддержка здоровья мозга

Креатин обеспечивает энергией мозг, улучшая умственную активность. Исследования показывают его нейропротекторное действие при болезнях Паркинсона, Хантингтона и других неврологических расстройствах.

Помощь сердцу

Добавка снижает частоту аритмий и поддерживает здоровье сердца при ишемической болезни.

Контроль диабета 2-го типа

Креатин помогает стабилизировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и усвоение глюкозы клетками.

Кому стоит воздержаться от креатина

Несмотря на массу преимуществ, креатин подходит не всем. Людям с почечной недостаточностью, аллергиями или индивидуальной непереносимостью лучше отказаться от этой добавки. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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