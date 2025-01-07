Вот почему считается, что коричневые яйца полезнее белых, и правда ли это

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует распространённое мнение о том, что коричневые яйца полезнее белых, и приверженцы здорового питания исключают из своего рациона белые яйца.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Многие люди ошибочно верят в то, что питание куриц, несущих коричневые яйца, более насыщенное и полноценное, что отражается на яркости цвета скорлупы. Также существует миф о том, что белые яйца имеют такой цвет благодаря отбеливанию вредными химическими средствами. Кроме того, цены на белые и коричневые яйца разные: первые стоят дешевле, из-за чего напрашивается вывод о том, что они вреднее.

На самом деле всё это не связано с пользой или вредом. Цвет скорлупы зависит исключительно от породы кур. Результаты лабораторных исследований показывают, что свойства белых и коричневых яиц ничем не отличаются друг от друга, поэтому покупатели, заботящиеся о своём здоровье, могут смело выбирать яйца того цвета, который им больше нравится. На что точно стоит обращать внимание на упаковках яиц, так это на слова "свободный выгул" и "зерновой откорм".

То, что коричневые яйца более дорогие, объясняется только тем, что курицы, которые их несут, больше едят из-за своего более крупного размера.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком.

