Яблочный уксус: 4 причины включить его в рацион

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яблочный уксус — это не просто ароматный продукт с насыщенным янтарным оттенком, но и настоящий концентрат полезных веществ. Его состав включает органические кислоты, фенолы, альдегиды и микроэлементы, что делает его популярным средством для улучшения здоровья. Однако действительно ли он так полезен, как принято считать?

Фото: Openverse by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Яблочный уксус

Как получают яблочный уксус

Существует два метода производства яблочного уксуса:

Химический способ

Этот метод заключается в смешивании воды с химически чистыми кислотами, имитирующими состав натурального продукта. Такой уксус стоит дешевле, но не содержит ценных компонентов, образующихся при брожении, например, аминокислот или микроэлементов.

Традиционный метод

Натуральный яблочный уксус изготавливают из яблочного сока или пюре. В смесь добавляют немного воды и оставляют в темноте на 10-14 дней. В процессе уксусно-кислого брожения бактерии преобразуют сахар в уксусную кислоту. Натуральный продукт имеет характерный мутноватый осадок и яркий аромат перебродивших яблок. Эта мутность не дефект, а признак его природного происхождения.

Чем полезен яблочный уксус

1. Для пищеварения

Яблочный уксус помогает бороться с вздутием и метеоризмом, стимулируя выработку желудочного сока. Он усиливает кислотный барьер желудка, защищая кишечник от вредоносных бактерий. Для поддержания здоровья пищеварения достаточно растворить 1 чайную ложку уксуса в стакане воды или добавлять его в блюда.

2. Для контроля сахара

Исследования показывают, что яблочный уксус способен снижать уровень глюкозы в крови, подавляя рост бактерий, влияющих на углеводный обмен. Однако диабет требует медицинского наблюдения, и уксус — лишь вспомогательное средство.

3. Для кожи

Продукт можно использовать как натуральный тоник. Он помогает в борьбе с акне и улучшает общее состояние кожи.

4. Для сердца

Регулярное употребление уксуса способствует снижению уровня холестерина и артериального давления, что помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Важно помнить: для лечения таких заболеваний нужен комплексный подход.

Есть ли риски

1. Зубная эмаль

Органические кислоты уксуса разрушают эмаль, поэтому его нужно употреблять в разбавленном виде.

2. Раздражение пищевода

Чистый уксус может вызвать сильное раздражение и даже повреждение слизистой.

3. Взаимодействие с лекарствами

Яблочный уксус может ослаблять действие некоторых препаратов. Прежде чем вводить его в рацион, проконсультируйтесь с врачом.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.



