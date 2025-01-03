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Не выщипывайте волосы из носа, советуют эксперты и объясняют, почему

2:54
Здоровье

Чёрные волосы, выглядывающие из носа, могут стать эстетической проблемой, которую многие предпочитают решить. Однако специалисты советуют делать это с помощью ножниц, избегая пинцета или воска. Почему же это так важно?

Волосы в носу
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Волосы в носу

Эволюция и физиология: зачем нам волосы в носу?

На протяжении тысячелетий эволюции люди утратили большую часть своего волосяного покрова, но некоторые участки тела всё же остались «заросшими». Волосы в носу — один из таких примеров. Они не только реагируют на гормональные изменения и возраст, но и играют важную защитную роль.

С возрастом у мужчин часто выпадают волосы на голове, но становятся более заметными волосы в ушах и носу. Женщины также могут сталкиваться с этой проблемой. Однако перед тем как избавиться от этих волос, важно узнать, зачем они нужны.

Волосы в носу: фильтр для дыхательных путей

Учёные считают, что волосы в носу выполняют функцию природного фильтра. Они задерживают пыль, пыльцу, споры, вирусы и бактерии, не позволяя им проникнуть в дыхательные пути. Благодаря влажной поверхности волос эти частицы оседают и позже либо выдыхаются, либо проглатываются. Желудочные соки эффективно уничтожают любые вредоносные организмы.

В 2011 году исследователи обнаружили, что густые волосы в носу снижают риск астмы у пациентов с сезонной аллергией. Другие исследования показывают, что подстригание волос улучшает дыхание, но при этом увеличивает риск попадания вредных частиц в нижние дыхательные пути.

Почему важно не выщипывать волосы?

Выщипывание волос в носу может привести к образованию микроскопических ран, что увеличивает риск инфекции. Нагноившиеся вросшие волосы или даже абсцессы в дыхательных путях — это не только болезненно, но и опасно.

Кроме того, волосы в носу помогают сохранять слизистую оболочку увлажнённой, а влажный воздух, поступающий в лёгкие, полезен для дыхательной системы. Без этих волос воздух становится суше, что может вызывать дискомфорт и повышенную уязвимость дыхательных путей.

Как ухаживать за волосами в носу?

  1. Используйте ножницы. Предпочтительнее использовать специальные закруглённые ножницы для безопасного подстригания.
  2. Избегайте пинцета и воска. Они могут вызвать раздражение, раны и инфекции.
  3. Не удаляйте все волосы. Умеренное подстригание — лучший способ сохранить защитные свойства.

Эти простые рекомендации помогут сохранить баланс между эстетикой и здоровьем дыхательных путей.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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