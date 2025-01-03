Не выщипывайте волосы из носа, советуют эксперты и объясняют, почему

Чёрные волосы, выглядывающие из носа, могут стать эстетической проблемой, которую многие предпочитают решить. Однако специалисты советуют делать это с помощью ножниц, избегая пинцета или воска. Почему же это так важно?
На протяжении тысячелетий эволюции люди утратили большую часть своего волосяного покрова, но некоторые участки тела всё же остались «заросшими». Волосы в носу — один из таких примеров. Они не только реагируют на гормональные изменения и возраст, но и играют важную защитную роль.
С возрастом у мужчин часто выпадают волосы на голове, но становятся более заметными волосы в ушах и носу. Женщины также могут сталкиваться с этой проблемой. Однако перед тем как избавиться от этих волос, важно узнать, зачем они нужны.
Учёные считают, что волосы в носу выполняют функцию природного фильтра. Они задерживают пыль, пыльцу, споры, вирусы и бактерии, не позволяя им проникнуть в дыхательные пути. Благодаря влажной поверхности волос эти частицы оседают и позже либо выдыхаются, либо проглатываются. Желудочные соки эффективно уничтожают любые вредоносные организмы.
В 2011 году исследователи обнаружили, что густые волосы в носу снижают риск астмы у пациентов с сезонной аллергией. Другие исследования показывают, что подстригание волос улучшает дыхание, но при этом увеличивает риск попадания вредных частиц в нижние дыхательные пути.
Выщипывание волос в носу может привести к образованию микроскопических ран, что увеличивает риск инфекции. Нагноившиеся вросшие волосы или даже абсцессы в дыхательных путях — это не только болезненно, но и опасно.
Кроме того, волосы в носу помогают сохранять слизистую оболочку увлажнённой, а влажный воздух, поступающий в лёгкие, полезен для дыхательной системы. Без этих волос воздух становится суше, что может вызывать дискомфорт и повышенную уязвимость дыхательных путей.
Эти простые рекомендации помогут сохранить баланс между эстетикой и здоровьем дыхательных путей.
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