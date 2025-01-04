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Упражнения, которые помогут, а не навредят: спорт для женщин

2:50
Здоровье

Задумывались ли вы, насколько спорт может быть полезен, даже если у вас есть проблемы со здоровьем? Такие заболевания, как опущение органов малого таза, диастаз, геморрой, цистит, болезненные месячные, не всегда являются поводом отказаться от физической активности. Но к выбору тренировок стоит подойти с умом, особенно если недавно были роды или операции.

Консультация врача — первый шаг

Перед тем как начать занятия спортом, важно проконсультироваться с врачом. Это поможет избежать ошибок, которые могут усугубить состояние. Лечащий врач подскажет, какие нагрузки допустимы, а какие лучше исключить.

Почему спорт важен

Физическая активность часто благотворно влияет на здоровье и самочувствие. Однако в случае хронических заболеваний или недавних операций важно подбирать упражнения с особой осторожностью. Грамотно спланированные тренировки помогут укрепить организм без риска осложнений.

Как начать тренировки

После одобрения врача, обязательно обсудите свои особенности с тренером. Даже на групповых занятиях инструктор должен учитывать специфику вашего состояния. Важно исключить упражнения, увеличивающие внутрибрюшное давление, такие как глубокие приседания, классические планки или скручивания на пресс. Вместо этого выбирайте щадящие варианты, например, боковую или обратную планку.

Какие виды спорта выбрать

Для женщин с особенностями здоровья подойдут мягкие виды фитнеса: пилатес, стрейчинг, танцы, йога. Эти направления помогают укрепить мышцы, улучшить координацию и снять стресс. Напротив, интенсивные занятия, такие как бодибилдинг или кроссфит, лучше избегать.

Особенности тренировок при некоторых заболеваниях

  • Геморрой. Упражнения должны быть мягкими, без лишнего напряжения таза. Подойдут плавание, ходьба, йога. Подъём тяжестей категорически запрещён.
  • Болезненные месячные. Если самочувствие позволяет, можно делать лёгкие упражнения из йоги или растяжки. При сильной боли лучше отдохнуть.
  • Кандидоз и цистит. Во время обострения стоит отказаться от тренировок. После выздоровления нагрузки вводятся постепенно.

Общие рекомендации

Исключите упражнения с натуживанием или резкими движениями.
Заменяйте привычные нагрузки более безопасными.
Начинайте с лёгких тренировок, постепенно увеличивая интенсивность.
Всегда слушайте своё тело и обращайтесь за консультацией к специалистам.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Загрядский Евгений
Врач-колопроктолог
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