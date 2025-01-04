Мандарины: польза и вред цитрусового фаворита

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мандарины — это не только символ Нового года, но и настоящий кладезь витаминов и минералов. Они не теряют своей популярности благодаря доступности, приятному вкусу и множеству полезных свойств. Давайте разберёмся, чем так ценен этот цитрус.

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Польза мандаринов

Витаминный заряд

Мандарины богаты клетчаткой, органическими кислотами (лимонной, янтарной), флавоноидами (нобилетин, гесперидин, кверцетин) и каротиноидами (β-криптоксантин, β-каротин, лютеин). Один средний мандарин покрывает около 26,7% дневной нормы витамина С.

Антиоксидантная защита

Благодаря химическому составу мандарины обладают мощным антиоксидантным действием: они нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процессы старения.

Иммунная поддержка

Витамин С укрепляет иммунитет и помогает в профилактике простуд. Каротиноиды стимулируют образование клеток, уничтожающих вирусы и бактерии.

Здоровье пищеварения

Клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина, улучшает работу кишечника и предотвращает запоры.

Органические кислоты стимулируют выработку желудочного сока, повышая аппетит.

Нобилетин защищает кишечник от синдрома повышенной проницаемости.

Косметология и эфирные масла

Эфирное масло мандарина, используемое с маслами лаванды или ромашки, снижает воспаления и уменьшает покраснения кожи. Это натуральное средство — идеальный выбор для ухода за чувствительной кожей.

Вред и противопоказания

Кому стоит быть осторожным

Мандарины содержат органические кислоты, которые могут раздражать слизистую ЖКТ. Употребление противопоказано при:

язве желудка или двенадцатиперстной кишки

гастрите с повышенной кислотностью

воспалительных заболеваниях кишечника

холецистите и гепатите

Особые случаи

Сахарный диабет: в одном мандарине — 4,8 г фруктозы. Употреблять можно, но после консультации с врачом.

Аллергия на цитрусовые: возможны кожные реакции, проблемы с пищеварением и дыханием.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

