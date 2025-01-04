Мандарины: польза и вред цитрусового фаворита

Мандарины — это не только символ Нового года, но и настоящий кладезь витаминов и минералов. Они не теряют своей популярности благодаря доступности, приятному вкусу и множеству полезных свойств. Давайте разберёмся, чем так ценен этот цитрус.
Мандарины богаты клетчаткой, органическими кислотами (лимонной, янтарной), флавоноидами (нобилетин, гесперидин, кверцетин) и каротиноидами (β-криптоксантин, β-каротин, лютеин). Один средний мандарин покрывает около 26,7% дневной нормы витамина С.
Благодаря химическому составу мандарины обладают мощным антиоксидантным действием: они нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процессы старения.
Витамин С укрепляет иммунитет и помогает в профилактике простуд. Каротиноиды стимулируют образование клеток, уничтожающих вирусы и бактерии.
Клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина, улучшает работу кишечника и предотвращает запоры.
Органические кислоты стимулируют выработку желудочного сока, повышая аппетит.
Нобилетин защищает кишечник от синдрома повышенной проницаемости.
Эфирное масло мандарина, используемое с маслами лаванды или ромашки, снижает воспаления и уменьшает покраснения кожи. Это натуральное средство — идеальный выбор для ухода за чувствительной кожей.
Мандарины содержат органические кислоты, которые могут раздражать слизистую ЖКТ. Употребление противопоказано при:
Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.
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