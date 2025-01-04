Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вредный ингредиент в косметике, который вызывает прыщи и акне
Стоимость билетов в Москве: полный список на 2025 год
Золото из мусора: новый метод превратит старые гаджеты в сокровище
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Несколько капель этого средства и приятный аромат распространится по всей комнате
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Ошибки при расчёсывании волос, которые могут привести к повреждениям
Топ-5 преимуществ чистки листьев комнатных цветов: вы не знали!
Мировые авиакомпании — кто получает наибольшую прибыль

Мандарины: польза и вред цитрусового фаворита

2:23
Здоровье

Мандарины — это не только символ Нового года, но и настоящий кладезь витаминов и минералов. Они не теряют своей популярности благодаря доступности, приятному вкусу и множеству полезных свойств. Давайте разберёмся, чем так ценен этот цитрус.

мандарины
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
мандарины

Польза мандаринов

Витаминный заряд

Мандарины богаты клетчаткой, органическими кислотами (лимонной, янтарной), флавоноидами (нобилетин, гесперидин, кверцетин) и каротиноидами (β-криптоксантин, β-каротин, лютеин). Один средний мандарин покрывает около 26,7% дневной нормы витамина С.

Антиоксидантная защита

Благодаря химическому составу мандарины обладают мощным антиоксидантным действием: они нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процессы старения.

Иммунная поддержка

Витамин С укрепляет иммунитет и помогает в профилактике простуд. Каротиноиды стимулируют образование клеток, уничтожающих вирусы и бактерии.

Здоровье пищеварения

Клетчатка снижает уровень "плохого" холестерина, улучшает работу кишечника и предотвращает запоры.
Органические кислоты стимулируют выработку желудочного сока, повышая аппетит.
Нобилетин защищает кишечник от синдрома повышенной проницаемости.

Косметология и эфирные масла

Эфирное масло мандарина, используемое с маслами лаванды или ромашки, снижает воспаления и уменьшает покраснения кожи. Это натуральное средство — идеальный выбор для ухода за чувствительной кожей.

Вред и противопоказания

Кому стоит быть осторожным

Мандарины содержат органические кислоты, которые могут раздражать слизистую ЖКТ. Употребление противопоказано при:

  • язве желудка или двенадцатиперстной кишки
  • гастрите с повышенной кислотностью
  • воспалительных заболеваниях кишечника
  • холецистите и гепатите

Особые случаи

  • Сахарный диабет: в одном мандарине — 4,8 г фруктозы. Употреблять можно, но после консультации с врачом.
  • Аллергия на цитрусовые: возможны кожные реакции, проблемы с пищеварением и дыханием.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Модные пальто весны 2025: что стоит купить сейчас
Красота и стиль
Модные пальто весны 2025: что стоит купить сейчас Аудио 
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Авто
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Последние материалы
Золото из мусора: новый метод превратит старые гаджеты в сокровище
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Несколько капель этого средства и приятный аромат распространится по всей комнате
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Ошибки при расчёсывании волос, которые могут привести к повреждениям
Топ-5 преимуществ чистки листьев комнатных цветов: вы не знали!
Мировые авиакомпании — кто получает наибольшую прибыль
Лёгкое миндальное печенье — праздничный десерт без вреда для фигуры
Сон спасает ваши старые воспоминания: необычный механизм работы мозга
Витаминная бомба: почему инжир должен быть в вашем рационе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.