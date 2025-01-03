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Переполненные больницы: вспышка hMPV в Китае вызывает тревогу и предположение о новой пандемии
2:30
Здоровье

Китай сталкивается с новой вспышкой метапневмовируса человека (hMPV), спустя пять лет после начала пандемии Covid-19. Согласно сообщениям, вирус быстро распространяется, вызывая перегрузку медицинских учреждений. В социальных сетях активно публикуются видеоролики, демонстрирующие переполненные больницы, а пользователи отмечают циркуляцию сразу нескольких вирусов, включая грипп A, Mycoplasma pneumoniae, Covid-19 и другие.

Пожилая больная в маске
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая больная в маске

Система мониторинга для контроля респираторных инфекций

В ответ на ситуацию эпидемиологическое управление Китая объявило о запуске экспериментальной системы мониторинга случаев пневмонии неизвестного происхождения. Эта мера направлена на оперативное выявление и контроль вспышек респираторных инфекций, ожидаемый рост которых приходится на зимний период.

Особенности метапневмовируса

Метапневмовирус человека (hMPV) — это респираторный вирус, вызывающий заболевания дыхательных путей, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. На данный момент не существует вакцины против hMPV, что осложняет борьбу с инфекцией.

Специалист по респираторным заболеваниям из шанхайской больницы в интервью изданию National Business Daily призвал общественность избегать неконтролируемого использования противовирусных препаратов. Он подчеркнул, что безвакцинный статус вируса требует осторожного подхода к лечению, чтобы избежать резистентности и побочных эффектов.

Ситуация в больницах

На фоне вспышки наблюдается перегрузка медицинских учреждений. Многие пациенты обращаются за помощью с симптомами, вызванными не только hMPV, но и другими вирусами, что усложняет диагностику и лечение. Это усиливает давление на систему здравоохранения, особенно в зимний период, когда возрастает количество респираторных заболеваний.

Рекомендации для населения

Эксперты настоятельно рекомендуют:

  1. Соблюдать меры профилактики, такие как частое мытьё рук и ношение масок.
  2. Избегать самолечения, особенно использования противовирусных препаратов без консультации врача.
  3. При первых симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью.

Эти меры помогут уменьшить нагрузку на больницы и снизить риск распространения инфекции.

Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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