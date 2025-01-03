Переполненные больницы: вспышка hMPV в Китае вызывает тревогу и предположение о новой пандемии

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китай сталкивается с новой вспышкой метапневмовируса человека (hMPV), спустя пять лет после начала пандемии Covid-19. Согласно сообщениям, вирус быстро распространяется, вызывая перегрузку медицинских учреждений. В социальных сетях активно публикуются видеоролики, демонстрирующие переполненные больницы, а пользователи отмечают циркуляцию сразу нескольких вирусов, включая грипп A, Mycoplasma pneumoniae, Covid-19 и другие.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Система мониторинга для контроля респираторных инфекций

В ответ на ситуацию эпидемиологическое управление Китая объявило о запуске экспериментальной системы мониторинга случаев пневмонии неизвестного происхождения. Эта мера направлена на оперативное выявление и контроль вспышек респираторных инфекций, ожидаемый рост которых приходится на зимний период.

Особенности метапневмовируса

Метапневмовирус человека (hMPV) — это респираторный вирус, вызывающий заболевания дыхательных путей, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. На данный момент не существует вакцины против hMPV, что осложняет борьбу с инфекцией.

Специалист по респираторным заболеваниям из шанхайской больницы в интервью изданию National Business Daily призвал общественность избегать неконтролируемого использования противовирусных препаратов. Он подчеркнул, что безвакцинный статус вируса требует осторожного подхода к лечению, чтобы избежать резистентности и побочных эффектов.

Ситуация в больницах

На фоне вспышки наблюдается перегрузка медицинских учреждений. Многие пациенты обращаются за помощью с симптомами, вызванными не только hMPV, но и другими вирусами, что усложняет диагностику и лечение. Это усиливает давление на систему здравоохранения, особенно в зимний период, когда возрастает количество респираторных заболеваний.

Рекомендации для населения

Эксперты настоятельно рекомендуют:

Соблюдать меры профилактики, такие как частое мытьё рук и ношение масок. Избегать самолечения, особенно использования противовирусных препаратов без консультации врача. При первых симптомах заболевания обращаться за медицинской помощью.

Эти меры помогут уменьшить нагрузку на больницы и снизить риск распространения инфекции.