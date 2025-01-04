Витаминная бомба: почему инжир должен быть в вашем рационе

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инжир — это не просто вкусный плод, но и настоящая находка для тех, кто хочет заменить магазинные сладости чем-то полезным. Благодаря высокому содержанию фруктозы и глюкозы, он становится отличной альтернативой конфетам. Однако в отличие от сахара, инжир обогащён клетчаткой, витаминами и минералами.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ инжир

История и происхождение

Этот фрукт известен человечеству уже более 5000 лет. Его родина — Юго-Западная Азия, а в древности его активно выращивали египтяне, греки и римляне. Инжир ценили не только за вкус, но и за его лечебные свойства. Сегодня он культивируется в регионах с субтропическим климатом: Средиземноморье, Турции, Индии и других странах.

Чем полезен инжир

Инжир содержит множество полезных веществ. В 100 граммах свежего плода можно найти:

Витамин В6 — 8,7% от суточной нормы

Медь — 7,8%

Калий — 4,9%

Марганец — 5,6%

Эти элементы играют важную роль в поддержании здоровья, а антиоксиданты, такие как полифенолы и флавоноиды, защищают клетки от старения и заболеваний. Тёмные сорта инжира особенно богаты этими соединениями.

Инжир также полезен для сердечно-сосудистой системы. Калий и магний помогают регулировать кровяное давление, а антиоксиданты снижают уровень "плохого" холестерина, предотвращая развитие атеросклероза. Исследования показывают, что инжир может быть полезен для когнитивных функций и помогает облегчить симптомы синдрома раздражённого кишечника.

Ограничения и риски

Несмотря на свои преимущества, инжир требует умеренности. Сушёные плоды содержат много сахара — около 24 граммов в шести штуках. Поэтому людям с диабетом или склонностью к скачкам глюкозы в крови следует быть осторожными. Кроме того, продукт может вызывать аллергию и взаимодействовать с лекарствами, влияющими на уровень калия.

Как использовать инжир

Свежий инжир — это идеальный перекус. Его добавляют в салаты, сочетая с орехами или мягкими сырами. Сушёный плод используется в выпечке или граноле. Для длительного хранения плоды сушат, замораживают или перерабатывают в джемы. При этом лучшим способом сушки считается использование микроволновой печи, которая сохраняет антиоксиданты.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

