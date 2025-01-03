Обнаружена связь между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Питтсбургского университета выявили неожиданную связь между болезнью Альцгеймера и вирусом простого герпеса 1-го типа (HSV-1). Эти результаты предполагают, что вирусные инфекции могут играть ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний.

Фото: Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ вирусы

Вирус герпеса и болезнь Альцгеймера: что обнаружили учёные?

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell Reports, вирус HSV-1 может влиять на уровень тау-белка в мозге. Этот белок, который традиционно рассматривается как вредный при болезни Альцгеймера, изначально помогает защищать мозг от вирусной инфекции, но в дальнейшем усугубляет повреждение нейронов.

Основные выводы исследования:

HSV-1 и тау-белок: вирусная инфекция модулирует уровень тау, сначала защищая нейроны, а затем способствуя их повреждению. Связь с патологией: вирусные белки герпеса обнаружены рядом с тау-клубками, которые являются отличительными признаками болезни Альцгеймера, особенно в наиболее уязвимых областях мозга. Новые терапевтические подходы: воздействие на вирусные белки или тонкая настройка иммунного ответа мозга могут стать перспективными направлениями лечения.

Как проводилось исследование?

Учёные анализировали образцы мозга людей с болезнью Альцгеймера и обнаружили, что вирусные белки HSV-1 локализуются вблизи тау-клубков, что подчёркивает их связь с нейродегенерацией. Дополнительные эксперименты на моделях человеческого мозга в чашке Петри подтвердили, что инфекция HSV-1 влияет на функцию тау-белка, помогая снижать гибель нейронов на ранних стадиях, но провоцируя повреждение в дальнейшем.

Старший автор исследования Ор Шемеш отметил:

«Наши результаты бросают вызов традиционному взгляду на тау-белок как исключительно вредоносный. Мы показали, что он может быть частью иммунной защиты мозга».

Перспективы для лечения

Исследователи считают, что дальнейшее изучение механизма влияния HSV-1 на тау-белок может помочь разработать новые подходы к лечению болезни Альцгеймера. Они также планируют выяснить, могут ли аналогичные механизмы быть задействованы при других нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз (БАС).

Будущие исследования будут сосредоточены на разработке терапий, направленных на вирусные белки или на оптимизацию иммунного ответа мозга, чтобы замедлить или остановить прогрессирование заболевания.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).



Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

