Психиатр Вирт назвала распространённую зависимость у современных молодых людей

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире молодые люди всё чаще создают анкеты на сайтах знакомств. Виртуальная служба знакомств облегчает поиск второй половинки, ведь можно сразу без труда просмотреть множество анкет других парней или девушек, прочитать об их интересах и взглядах на жизнь и решить, стоит ли завязывать общение. Психиатр Кристина Вирт поделилась со Здоровьем Mail своим мнением на эту тему.

Фото: unsplash.com by Abigail Keenan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодой человек

Виртуальные знакомства легче реальных, потому что на таких сайтах всех людей объединяет желание познакомиться, а если молодой человек подходит, к примеру, в транспорте к понравившейся девушке, он рискует получить отказ, причём иногда довольно грубый. Конечно, быть отвергнутым можно и в переписке, но в таком случае это легче пережить.

"Создаётся ощущение, что отказали не тебе и что всегда есть возможность попробовать снова", — объяснила Вирт.

Психиатр считает, что из-за лёгкости и доступности виртуального способа знакомств теряется ценность общения. Парни и девушки часто не успевают по-настоящему узнать своего собеседника и тут же прекращают с ним переписку, чтобы продолжить бесконечные поиски.

По словам Вирт, возможность за один день знакомиться с десятками людей приводит к тому, что пользователи сайтов и приложений для знакомств впадают в зависимость от такого общения и уже не столько ищут человека себе по душе, сколько ходят по кругу и не могут остановиться.

Уточнения

Виртуальная служба знакомств — интернет-сервис, предоставляющий пользователям Интернета услуги по виртуальному общению с другими пользователями, аналог реальных служб знакомств.

