В современном мире молодые люди всё чаще создают анкеты на сайтах знакомств. Виртуальная служба знакомств облегчает поиск второй половинки, ведь можно сразу без труда просмотреть множество анкет других парней или девушек, прочитать об их интересах и взглядах на жизнь и решить, стоит ли завязывать общение. Психиатр Кристина Вирт поделилась со Здоровьем Mail своим мнением на эту тему.
Виртуальные знакомства легче реальных, потому что на таких сайтах всех людей объединяет желание познакомиться, а если молодой человек подходит, к примеру, в транспорте к понравившейся девушке, он рискует получить отказ, причём иногда довольно грубый. Конечно, быть отвергнутым можно и в переписке, но в таком случае это легче пережить.
"Создаётся ощущение, что отказали не тебе и что всегда есть возможность попробовать снова", — объяснила Вирт.
Психиатр считает, что из-за лёгкости и доступности виртуального способа знакомств теряется ценность общения. Парни и девушки часто не успевают по-настоящему узнать своего собеседника и тут же прекращают с ним переписку, чтобы продолжить бесконечные поиски.
По словам Вирт, возможность за один день знакомиться с десятками людей приводит к тому, что пользователи сайтов и приложений для знакомств впадают в зависимость от такого общения и уже не столько ищут человека себе по душе, сколько ходят по кругу и не могут остановиться.
Виртуальная служба знакомств — интернет-сервис, предоставляющий пользователям Интернета услуги по виртуальному общению с другими пользователями, аналог реальных служб знакомств.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.