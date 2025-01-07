Педиатр Бережанский объяснил, почему нельзя хранить лекарства в дверце холодильника

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди не задумываясь кладут таблетки и другие лекарства в дверцу холодильника, ведь это очень удобное место для их хранения, однако на самом деле не стоит этого делать.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

Педиатр Морозовской детской клинической больницы Павел Бережанский объяснил в беседе с aif.ru, что крайне важно, чтобы лекарства постоянно находились в одной и той же температуре, но она нарушается, даже если разово открыть холодильник, а если учесть, что в течение дня члены семьи многократно открывают его, тем более становится понятно, что такие условия хранения совершенно не подходят для лекарств.

"Много раз открывая холодильник в течение дня, мы постоянно нарушаем холодовой режим. А как дети часто поступают: открывают холодильник и смотрят, что бы поесть. И лекарства портятся, теряется их эффективность", — сказал Бережанский.

Лучше всего хранить лекарства в аптечке или шкафу, для большей надёжности упаковав их в герметичный пакет.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.



Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

