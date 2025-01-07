Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Миф о дешёвом ремонте в квартире-студии: реальность и выводы
Какие продукты можно замораживать в морозилке? Упростите себе жизнь
Секреты эффективных зимних масок для сухой и чувствительной кожи
Топ-3 самых опасных упражнения для новичка в спортзале
Чем полезна горбуша и как её правильно готовить? Кулинарные советы
Отечественные игристые вина завоёвывают рынок
Почему собака много спит? Названы вероятные причины
Тайны ядра Земли: как оно влияет на развитие жизни

Педиатр Бережанский объяснил, почему нельзя хранить лекарства в дверце холодильника

1:04
Здоровье

Многие люди не задумываясь кладут таблетки и другие лекарства в дверцу холодильника, ведь это очень удобное место для их хранения, однако на самом деле не стоит этого делать.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Педиатр Морозовской детской клинической больницы Павел Бережанский объяснил в беседе с aif.ru, что крайне важно, чтобы лекарства постоянно находились в одной и той же температуре, но она нарушается, даже если разово открыть холодильник, а если учесть, что в течение дня члены семьи многократно открывают его, тем более становится понятно, что такие условия хранения совершенно не подходят для лекарств.

"Много раз открывая холодильник в течение дня, мы постоянно нарушаем холодовой режим. А как дети часто поступают: открывают холодильник и смотрят, что бы поесть. И лекарства портятся, теряется их эффективность", — сказал Бережанский.

Лучше всего хранить лекарства в аптечке или шкафу, для большей надёжности упаковав их в герметичный пакет.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т (новолат. praeparatum medicinale, praeparatum pharmaceuticum, medicamentum; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Авто
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Экономика и бизнес
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Cryptopoltan: отказ России от доллара станет проблемой для США
Последние материалы
Тайны ядра Земли: как оно влияет на развитие жизни
6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место
Способы хранения авокадо: как сохранить свежесть надолго
Как трюки развивают интеллект и физическую форму собаки
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Эти неожиданные продукты идеально фиксирует брови!
Какая температура на Луне? Изучаем экстремальные перепады
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Найдено единственное средство, помогающее музыкантам сохранить слух
Европа закупает рекордные объёмы СПГ у России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.