Употребление картошки фри равноценно курению

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1:20
Здоровье

Картофель фри, приготовленный путём глубокой обжарки — очень популярное блюдо фастфуда, но давно известно, что он может стать источником множества проблем со здоровьем.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

— Он приводит к набору лишнего веса.

Картофель и сам по себе богат калориями, а процесс глубокой обжарки, который применяется при приготовлении картофеля фри, делает его ещё более калорийным.

— Способствует развитию диабета.

Картофель обладает высоким гликемическим индексом, что означает, что он быстро повышает уровень сахара в крови.

— Ухудшает зрение.

Исследования показывают, что акриламид, который входит в состав картофеля фри, может оказывать негативное влияние на развитие сетчатки глаза.

— Вредит сердцу.

Картофель фри способствует увеличению уровня сахара в крови и может стать причиной гипертонии как у мужчин, так и у женщин.

— Может вызывать рак.

Как уже упоминалось ранее, картофель фри содержит акриламид, который также присутствует в сигаретном дыме. При высоких температурах, необходимых для глубокой обжарки, акриламид становится канцерогеном.

— Регулярное употребление картофеля фри повышает риск возникновения опухолей почек, эндометрия и яичников.

Уточнения

Акрилами́д — амид акриловой кислоты, мономер, применяемый в основном в многотоннажном производстве важных полимеров. Пожароопасен и взрывоопасен. Токсичен — поражает нервную систему, печень и почки.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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