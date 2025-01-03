Употребление картошки фри равноценно курению

Картофель фри, приготовленный путём глубокой обжарки — очень популярное блюдо фастфуда, но давно известно, что он может стать источником множества проблем со здоровьем.
— Он приводит к набору лишнего веса.
Картофель и сам по себе богат калориями, а процесс глубокой обжарки, который применяется при приготовлении картофеля фри, делает его ещё более калорийным.
— Способствует развитию диабета.
Картофель обладает высоким гликемическим индексом, что означает, что он быстро повышает уровень сахара в крови.
— Ухудшает зрение.
Исследования показывают, что акриламид, который входит в состав картофеля фри, может оказывать негативное влияние на развитие сетчатки глаза.
— Вредит сердцу.
Картофель фри способствует увеличению уровня сахара в крови и может стать причиной гипертонии как у мужчин, так и у женщин.
— Может вызывать рак.
Как уже упоминалось ранее, картофель фри содержит акриламид, который также присутствует в сигаретном дыме. При высоких температурах, необходимых для глубокой обжарки, акриламид становится канцерогеном.
— Регулярное употребление картофеля фри повышает риск возникновения опухолей почек, эндометрия и яичников.
Акрилами́д — амид акриловой кислоты, мономер, применяемый в основном в многотоннажном производстве важных полимеров. Пожароопасен и взрывоопасен. Токсичен — поражает нервную систему, печень и почки.
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