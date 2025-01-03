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Водка вместо антисептика: спасет ли от инфекции

1:58
Здоровье

При отсутствии под рукой антисептиков или аптечных дезинфицирующих средств возникает закономерный вопрос: чем обработать рану, чтобы избежать инфекции? Нередко выбор падает на водку — популярный крепкий напиток, который ассоциируется с дезинфицирующими свойствами спирта. Но насколько это эффективно?

Ссадина
Фото: pixabay.com by saulhm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ссадина

Водка против бактерий: миф или реальность

Водка не является полноценным дезинфицирующим средством. Содержание спирта в ней слишком низкое для уничтожения бактерий. В медицине используется спирт крепостью не менее 70%, и это минимальный порог для эффективной борьбы с микроорганизмами. Для сравнения, крепость водки обычно составляет около 40%.

Когда водка все же пригодится

Несмотря на ограниченные антисептические свойства, водка может быть полезна в определенных ситуациях. Если травма получена вдали от дома или аптечки, ею можно промыть неглубокие раны, ссадины или царапины.

В данном случае речь идет не столько о дезинфекции, сколько о механическом удалении загрязнений. Водка способна вымыть частицы грязи или бактерий, попавших в рану вместе с предметом, которым человек поранился.

Почему водка лучше воды

Интересно, что водка может быть предпочтительнее водопроводной или талой воды. Вода, особенно если она некипяченая, может содержать бактерии. А водка, благодаря содержанию спирта, хоть и не убивает микроорганизмы, но вымывает их с поверхности раны эффективнее.

Что важно помнить

Если водка — это единственное доступное средство, её можно использовать как временное решение. Однако для полноценной обработки раны при первой же возможности стоит использовать специализированные антисептики. Помните, что это лишь экстренный способ, который не заменяет медицинскую помощь.

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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