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Полный отказ от соли: скрытая угроза для здоровья

2:18
Здоровье

Может ли соль быть полностью исключена из рациона, не нанося вред организму? Этот вопрос продолжает будоражить умы, ведь вокруг соли витает множество мифов и противоречий. Диеты, рекомендации врачей и популярные статьи часто путают нас, создавая настоящий хаос. Разберёмся, что говорит наука и как подходить к этому вопросу разумно.

соль
Фото: pxhere
соль

Зачем организму соль

Соль — жизненно важный элемент. В её составе содержится натрий, который участвует в работе нервной системы, регулирует водный баланс и способствует сокращению мышц. Недостаток натрия грозит серьёзными проблемами, такими как сбои в работе сердца, почек и нервной системы.

Что происходит при отказе от соли

Полный отказ от соли может быть стрессом для организма. Эксперты предупреждают: это способно привести к снижению иммунитета, гормональным нарушениям и скачкам давления. Поэтому лучше не бросаться в крайности, а придерживаться разумного подхода.

Сколько соли нужно человеку

Согласно рекомендациям, суточная норма соли для взрослого человека составляет до 5 граммов. Превышение этой нормы может стать причиной гипертонии, отёков и сердечно-сосудистых заболеваний.

Можно ли обойтись без соли

Да, натрий можно получить из других продуктов. Например, морская капуста, морепродукты и печень животных содержат этот минерал в достаточном количестве. Заменители соли с добавками калия и магния — ещё один отличный вариант.

Как найти баланс

Каждый организм уникален. Регулярные обследования и консультации с врачом помогут определить индивидуальную потребность в соли. Психологи отмечают, что полный отказ от соли может снизить удовольствие от еды, поэтому важно сохранять баланс между здоровьем и наслаждением.

Простые шаги к здоровью

Чтобы уменьшить потребление соли, постепенно заменяйте её специями и травами. Средиземноморская диета предлагает много рецептов вкусных блюд с минимальным содержанием соли, сохраняя их питательную ценность.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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